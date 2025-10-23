6 thói quen giúp Hà Tuệ đẹp bền vững cả thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng mốt, Hà Tuệ vẫn giữ được sức hút nhờ vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên. Ảnh: Instagram hesui923

Giữ da khỏe bằng quy trình chăm sóc tỉ mỉ

Hà Tuệ nổi tiếng là người kỹ tính trong việc chăm da. Cô không theo xu hướng tối giản mà duy trì chu trình dưỡng da nhiều bước gồm tẩy trang, rửa mặt, nước cân bằng, serum và kem dưỡng. Cô cho rằng, một làn da khỏe là nền tảng của mọi vẻ đẹp. "Khi da bạn đủ ẩm và được chăm sóc đúng cách, lớp trang điểm sẽ mịn hơn và bạn cũng tự tin hơn", siêu mẫu từng chia sẻ với Vogue China. Hà Tuệ ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ, giàu độ ẩm và phù hợp với khí hậu, hơn là chạy theo thương hiệu đắt đỏ.

Uống nhiều nước, ăn sạch để da sáng từ bên trong

Trong nhiều bài phỏng vấn, nàng mẫu nhấn mạnh rằng chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và vóc dáng. Cô không theo các phương pháp giảm cân cực đoan mà tập trung ăn uống xanh, sạch với thực đơn nhiều rau củ, trái cây tươi, cá và uống nhiều nước mỗi ngày.

"Cơ thể giống như một khu vườn, nếu bạn chăm tưới nước và nuôi dưỡng đúng cách, nó sẽ tự nhiên khỏe mạnh, tươi mới", cô cho biết.

Hà Tuệ trình diễn trong show thời trang Xuân Hè 2024 của Max Mara. Ảnh: Instagram hesui923

Giữ dáng bằng vận động nhẹ và bơi lội

Trước khi trở thành người mẫu, Hà Tuệ là vận động viên bơi lội. Cô duy trì thói quen tập luyện suốt nhiều năm để giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai và tinh thần sảng khoái. Ngoài bơi, cô cũng đi bộ hoặc tập yoga để cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng.

Hà Tuệ không đặt mục tiêu giảm cân cấp tốc trước show mà chú trọng duy trì cân nặng ổn định quanh năm. "Cơ thể cần sự kiên nhẫn và lắng nghe, không phải ép buộc", cô từng nói trong cuộc phỏng vấn với LVR Magazine.

Trang điểm tự nhiên, tôn đường nét riêng

Khác với hình ảnh sắc sảo thường thấy của người mẫu quốc tế, người đẹp ưa chuộng lối trang điểm tự nhiên, trong suốt. Cô thường chỉ dùng kem nền mỏng, mascara nhẹ và son màu đất hoặc hồng đào.

"Trang điểm không phải để che đi, mà để tôn lên điều bạn đã có", cô nói. Bí quyết của cô là luôn tẩy trang kỹ, dùng xịt khoáng giữa ngày và không bao giờ đi ngủ khi da chưa sạch hoàn toàn.

Chọn mỹ phẩm bằng cảm giác và hiệu quả thật

Hà Tuệ cho rằng khi chọn mỹ phẩm, quan trọng nhất là cảm giác khi dùng. Cô thích sản phẩm có kết cấu mượt, mùi dễ chịu và hiệu quả rõ rệt trên da. "Nếu một sản phẩm khiến bạn thấy dễ chịu và da bạn phản hồi tích cực, đó là lựa chọn đúng", cô nói.

Giữ tinh thần vui vẻ - bí quyết trẻ lâu tự nhiên

Với nàng mẫu, vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ tâm thế lạc quan. Cô thường nói, tiếng cười và giấc ngủ ngon có giá trị không kém bất kỳ loại kem dưỡng nào. Những năm gần đây, cô dành thời gian nhiều hơn cho thiền, đọc sách và gặp gỡ bạn bè để cân bằng cuộc sống.

"Bạn không thể trông rạng rỡ nếu tâm trí đang kiệt quệ. Sống vui là cách trẻ lâu nhất", cô từng nói tại sự kiện làm đẹp ở Thượng Hải.

Hà Tuệ cho biết cô không theo đuổi sự hoàn hảo, mà tìm kiếm cảm giác khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin. Ảnh: Instagram hesui923

Hà Tuệ (Sui He), siêu mẫu quốc tế sinh năm 1989 tại Chiết Giang, Trung Quốc, là gương mặt châu Á đầu tiên mở màn cho show Victoria’s Secret Fashion Show năm 2011 và từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE. Cô được biết đến với vẻ đẹp thanh thoát, phong thái sang trọng và sự nghiệp người mẫu bền vững suốt hơn một thập kỷ. Hôm 18/10, cô thông báo đón con đầu lòng cùng nam diễn viên, ca sĩ Trần Vỹ Đình (William Chan), đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc sống cá nhân. Sau sinh, cô ưu tiên thời gian cho gia đình và giữ lối sống cân bằng, giản dị.