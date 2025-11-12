10 năm tập yoga giúp Hà Tuệ lại dáng sau sinh thần tốc

Hà Tuệ khoe vòng eo thon gọn trong loạt ảnh mới đăng tải trên Xiaohongshu. Ảnh: Xiaohongsu He Sui

Trong bài đăng hôm qua trên Xiaohongshu, Hà Tuệ khoe vóc dáng săn chắc, gọn gàng trong bộ đồ tập thể thao bó sát. Chỉ một thời gian ngắn sau khi công bố tin vui làm mẹ, chân dài sinh năm 1989 đã nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, thần thái rạng rỡ như thời con gái. Bí quyết của cô là kiên trì tập yoga suốt hơn 10 năm.

Theo Sohu, Hà Tuệ được xem là một trong những siêu mẫu có kỷ luật tập luyện cao nhất trong giới. Dù thường xuyên phải di chuyển giữa các kinh đô thời trang, cô vẫn không bỏ thói quen tập yoga mỗi sáng. Sina dẫn lời một người thân cận với Hà Tuệ tiết lộ, cô luôn dành một tiếng buổi sáng để tập yoga, các bài tập chủ yếu ở phần bụng, mông và hông. Trong điện thoại, cô lưu hàng trăm video hướng dẫn tập yoga để có thể tập bất cứ nơi đâu. Đôi lúc, cô còn tập trong hành lang khách sạn lưu trú khi đi diễn.

Hà Tuệ trên sân khấu Victoria's Secret năm 2015 (ảnh trái) và hiện tại (ảnh phải).

Không chỉ tập các bài yoga cơ bản, Hà Tuệ còn yêu thích aerial yoga (yoga trên không), dạng yoga sử dụng dây treo để tăng độ linh hoạt và cải thiện dáng cột sống. Cô từng chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh treo người trong tư thế khó, chứng minh sự dẻo dai đáng kinh ngạc.

Với Hà Tuệ, yoga không chỉ là phương pháp rèn thể lực mà còn là cách giữ tinh thần cân bằng, giúp cơ thể luôn linh hoạt và dẻo dai. Nhờ nhiều năm rèn luyện, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc sau thời gian mang thai và sinh nở.

Theo Francoise Freedman, nhà sáng lập tổ chức Birthlight (Anh), đơn vị tiên phong nghiên cứu yoga dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh, việc tập yoga hậu sản không chỉ giúp phục hồi vóc dáng mà còn đóng vai trò quan trọng trong cân bằng nội tiết, tăng tuần hoàn và hỗ trợ tâm lý. Freedman cho rằng, "hàng nghìn phụ nữ trên thế giới đã lấy lại sự tự tin và sức khỏe nhờ duy trì yoga sau sinh".

Trong khi đó, Anshuka Parwani, huấn luyện viên yoga nổi tiếng Ấn Độ, người hướng dẫn cho nhiều ngôi sao Bollywood, nhấn mạnh vai trò của pranayama (hít thở điều hòa) và các tư thế đảo ngược nhẹ. Theo bà, những bài tập này giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, hỗ trợ cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và tăng khả năng phục hồi sau sinh. "Yoga không chỉ giúp phụ nữ lấy lại vóc dáng mà còn giúp họ tìm lại sự bình an bên trong", bà nói.

Báo Sohu bình luận: 'Vóc dáng hoàn hảo của siêu mẫu không đến từ thiên phú mà từ mười năm kiên định trên tấm thảm yoga'. Ảnh: Instagram Hesui

Hà Tuệ (Sui He), siêu mẫu quốc tế sinh năm 1989 tại Chiết Giang, Trung Quốc, là gương mặt châu Á đầu tiên mở màn cho show Victoria’s Secret Fashion Show năm 2011 và từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE. Cô được biết đến với vẻ đẹp thanh thoát, phong thái sang trọng và sự nghiệp người mẫu bền vững suốt hơn một thập kỷ. Hôm 18/10, cô thông báo đón con đầu lòng cùng nam diễn viên, ca sĩ Trần Vỹ Đình (William Chan), đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc sống cá nhân. Sau sinh, cô ưu tiên thời gian cho gia đình và giữ lối sống cân bằng, giản dị.