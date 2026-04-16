Thói quen mỗi sáng giúp Kim Sa Rang trẻ đẹp ở tuổi U50

Cận kề tuổi ngũ tuần, hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 Kim Sa Rang vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ làn da mịn màng, không chút nếp nhăn, mái tóc dày thẳng mượt. Mỹ nhân sinh năm 1978 từng được khen trẻ như nữ sinh đại học.

Gần đây, Kim Sa Rang đăng tải một đoạn video trên kênh YouTube cá nhân, hé lộ chu trình chăm sóc bản thân mỗi sáng, cho thấy vẻ ngoài trẻ trung không chỉ là yếu tố di truyền mà còn đến từ sự kỷ luật, chăm chỉ của người đẹp 7X.

Kim Sa Rang duy trì mức cân dao động 49 kg (cao 1,73 cm), giữ vóc dáng thon thả nhiều năm qua.

Tập thể dục

Kim Sa Rang cho biết cô bắt đầu ngày mới bằng bài tập cho vòng hai, thường nằm trên ghế sofa, nâng hạ chân, siết chặt vùng bụng. Động tác này được người đẹp 7X thực hiện khoảng 100 lần, chia làm 3-4 hiệp. Cô xem đây như cách đánh thức cơ thể, khởi đầu ngày mới.

Bên cạnh động tác giúp siết chặt vòng eo, Kim Sa Rang còn sử dụng con lăn xốp để giãn cơ lưng, mạn sườn, vùng gáy. Các bài tập giãn cơ buổi sáng giúp đánh thức cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, làm linh hoạt khớp, giảm căng thẳng, cải thiện tư thế và giảm đau nhức cơ bắp sau khi ngủ dậy.

Ngoài ra, mỗi sáng Kim Sa Rang đều đứng lên cân kiểm tra cân nặng và các chỉ số như lượng nước, lượng mỡ trong cơ thể. "Tôi ghi lại số liệu mỗi ngày, thậm chí cả số liệu từ nhiều năm trước. Tôi cởi hết quần áo để cân, nhằm có được cân nặng chính xác nhất", Sa Rang cho biết.

Chăm sóc da với mặt nạ đèn LED

Cùng các bước chăm sóc da cơ bản như rửa mặt, dưỡng ẩm, Kim Sa Rang còn sử dụng mặt nạ đèn LED vào buổi sáng. "Tôi cảm thấy như tuần hoàn máu được cải thiện. Mọi người cũng nói da tôi trông sáng hơn", hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 cho biết.

Liệu pháp sử dụng ánh sáng đỏ để làm đẹp da hiện được ưa chuộng toàn cầu nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ làm dịu viêm da.

Kim Sa Rang yêu thích sử dụng mặt nạ đèn LED để chăm sóc da, ngừa lão hóa.

Uống nước ép su su

Kim Sa Rang thường ép các nguyên liệu gồm su su, dưa leo, táo, kiwi làm thức uống buổi sáng. Cô cho biết thức uống này có hương vị dễ chịu, ngon miệng lại giàu chất xơ nhờ đó có thể giúp no lâu, đặc biệt thích hợp mỗi khi cần giảm cân. Kim Sa Rang đặc biệt nhấn mạnh đến lợi ích của quả su su: "Tôi bắt đầu ăn nó vì nghe nói nó tốt cho nhu động ruột, kiểm soát đường huyết lại rất no bụng".

Bữa sáng giàu chất béo tốt

Bữa ăn đầu tiên trong ngày mà Kim Sa Rang yêu thích là cơm hạt dầu gai ăn kèm nấm, trứng tráng. Hoa hậu 7X thường trộn thêm hạt dầu gai vào gạo, nấu chín thành cơm. Tiếp đó cô xào các loại nấm rồi thêm cơm nóng vào, một ít bơ Ghee, lá hẹ là hoàn thành. "Kết quả khám sức khỏe khuyên tôi nên ăn nhiều nấm. Tôi coi đây là chế độ ăn giúp trường thọ", Kim Sa Rang cho hay.

Kim Sa Rang dành nhiều thời gian mỗi sáng để chăm sóc sức khỏe, sắc vóc.

Kim Sa Rang sinh năm 1978, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 nhờ nhan sắc nổi bật và vóc dáng quyến rũ. Sau đó, cô đại diện Hàn Quốc tham gia Miss Universe 2001 và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Sau khi đăng quang, Kim Sa Rang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thousand Years of Love, The Legend, Secret Garden, Beloved Eun-dong... Sa Rang nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi, vóc dáng gợi cảm và phong cách thời trang tinh tế. Dù không hoạt động quá nhiều trong làng giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.