7 món mỹ phẩm nên mua dịp Black Friday

Black Friday được nhiều tín đồ làm đẹp chờ đợi, khi các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm được giảm giá sâu, từ những món phổ biến đến các sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, việc mua sắm thông minh đòi hỏi lựa chọn những sản phẩm thực sự cần thiết và có giá trị lâu dài.

Serum và treatment

Serum và các món mỹ phẩm dạng treatment thường có giá thành cao nên nếu có thể săn sale vào dịp Black Friday, bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ.

Một trong những nhóm sản phẩm được các chuyên gia khuyên đầu tư trong dịp này là serum và treatment. Theo Jessica Chia, Beauty Editor cấp cao của tạp chí Allure (Mỹ), "Các loại serum chứa nồng độ hoạt chất cao, như vitamin C, retinol, niacinamide hay AHA/BHA, thường có tác dụng rõ rệt với làn da nhưng giá thành khá cao. Black Friday là cơ hội tốt để đầu tư vào những sản phẩm này với mức giá hợp lý".

Kem chống nắng

Bạn nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày và việc mua thêm sản phẩm này trong mùa Black Friday vừa tiết kiệm chi phí, vừa dự trữ lâu dài. Các chuyên gia khuyến nghị lựa chọn kem chống nắng phù hợp với loại da, như dạng gel hoặc milk cho da nhạy cảm, kết cấu mỏng nhẹ cho da dầu, hay sản phẩm dưỡng ẩm sâu cho da khô.

Sản phẩm chống lão hóa

Các sản phẩm chống lão hóa cao cấp, bao gồm kem dưỡng chứa peptide, tinh chất phục hồi hàng rào da hay kem mắt chống nhăn, cũng là lựa chọn nên cân nhắc. Những sản phẩm này ít khi giảm giá trong năm, nên khi xuất hiện ưu đãi dịp Black Friday, bạn nên sắm ngay.

Set mỹ phẩm

Các set mỹ phẩm mini hoặc full size bán trong dịp Black Friday là cơ hội tốt để bạn thử nghiệm sản phẩm cao cấp với giá phải chăng.

Nhiều thương hiệu tung ra bộ dưỡng da dạng set, gồm các sản phẩm mini hoặc full-size, với giá rẻ hơn mua lẻ từng món. Đây là cơ hội để thử một thương hiệu mới, nâng cấp quy trình chăm sóc da trọn bộ hoặc lựa chọn quà tặng cho người thân.

Đồ trang điểm

Về trang điểm, các sản phẩm mùa nào cũng cần dùng như son môi, cushion, mascara hay phấn mắt tông trung tính thường được giảm giá và có phiên bản giới hạn chỉ xuất hiện trong mùa lễ hội. Black Friday là dịp để bạn mua được những bộ make-up độc đáo này với mức giá hợp lý.

Dụng cụ làm đẹp

Một số dụng cụ làm đẹp, như máy rửa mặt, máy massage, gua sha hay cọ trang điểm, cũng thường được ưu đãi trong dịp này. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ nên mua nếu thực sự có nhu cầu sử dụng đều đặn, tránh lãng phí.

Nước hoa

Cuối cùng, nước hoa cũng là nhóm sản phẩm hiếm khi giảm sâu trong năm nhưng trong Black Friday, nhiều thương hiệu tung ra các gift set hoặc phiên bản mini với giá hợp lý. Đây là lựa chọn phù hợp để thay đổi mùi hương cho mùa lễ hội hoặc làm quà tặng tinh tế.