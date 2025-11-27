Lộ diện những người phát cuồng lao vào săn sale dù Black Friday đang nguội dần

Khảo sát AT&T Business Holiday Shopping Survey 2025, do Morning Consult thực hiện, tiết lộ rằng 40% Gen Z và 32% Millennials dự định thực hiện phần lớn việc mua sắm vào Black Friday. Con số này cao hơn đáng kể so với các thế hệ lớn tuổi, vốn thích mua sắm muộn hơn, chỉ 1 - 2 tuần trước Giáng sinh.

Theo AT&T, sự hấp dẫn của Black Friday với Gen Z đến từ giá rẻ, các chương trình khuyến mãi mạnh và đặc biệt là chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội, nơi Gen Z tiếp cận thông tin nhanh và liên tục.

Trớ trêu thay, sự hứng thú này xuất hiện trong bối cảnh Gen Z lại có kế hoạch giảm mạnh chi tiêu. Nghiên cứu từ PwC cho biết Gen Z dự định chi tiêu ít hơn 23% so với năm trước, mức giảm mạnh nhất trong tất cả các thế hệ.

Vì sao người Mỹ đang mua sắm thận trọng hơn trong mùa lễ hội năm nay?

Áp lực từ giá cả tăng cao và những bất ổn kinh tế đang khiến người tiêu dùng phổ thông dè dặt hơn. Một số chuyên gia gọi đây là xu hướng “nền kinh tế hình chữ K”, trong đó nhóm thu nhập cao chi tiêu nhiều hơn, còn nhóm thu nhập thấp phải tính toán kỹ lưỡng.

Khảo sát từ Deloitte cho thấy mức chi tiêu dự kiến vào Black Friday giảm 4% so với năm ngoái. Mối lo về chi phí sinh hoạt và ngân sách hạn chế khiến nhiều người ưu tiên mua hàng có chủ đích, tập trung vào giá trị thay vì số lượng.

Dù vậy, AT&T nhận định rằng người tiêu dùng đang mua sắm “có mục đích và chú trọng giá trị” hơn, nghĩa là họ vẫn mua nhưng sẽ ưu tiên lựa chọn thông minh.

Người Mỹ đang chuyển từ các “ông lớn bán lẻ” sang các cửa hàng địa phương

Khảo sát của AT&T cho thấy 77% người tiêu dùng cho biết họ sẽ mua sắm hoàn toàn tại các doanh nghiệp nhỏ nếu giá cả tương đương với các chuỗi lớn. Đây là tín hiệu tích cực cho tiểu thương trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

So với năm ngoái, số người mua hàng để ủng hộ kinh tế địa phương tăng thêm 8 điểm phần trăm. Người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ tác động của mỗi giao dịch tới cộng đồng quanh họ.

Theo AT&T, ý thức tiết kiệm kết hợp với mong muốn “ủng hộ hàng địa phương nếu giá hợp lý” đang hình thành một xu hướng mới trong hành vi mua sắm của người Mỹ.