Món mỹ phẩm Ivanka Trump mang theo dù 'đi bất cứ đâu'

Trong cuộc trò chuyện mới nhất trên podcast The Skinny Confidential Him & Her, ái nữ của Tổng thống đắc cử Donald Trump thú nhận cô là người "nghiện" các loại son dưỡng. "Bất cứ nơi nào tôi đến, trên bàn cạnh giường ngủ của tôi, đều có dưỡng ẩm môi. Loại ưa thích của tôi là Balm Dotcom của Glossier nhưng gần đây họ đã thay đổi công thức nên tôi sẽ tìm lại những tuýp phiên bản cũ", Ivanka Trump cho biết.

Ivanka tại tiệc mừng nhậm chức của ông Trump tối 20/1.

Thời gian gần đây, ngoài các bước chăm sóc da cơ bản, Ivanka còn thêm dầu sea buckthorn (hắc mai biển) vào chu trình skincare. Thành phần này được cho là chứa một số loại axit và chất béo có thể giúp kiểm soát mụn trứng cá và điều trị da khô.

Bà mẹ ba con còn cho biết bản thân "cuồng kem chống nắng" khi có cả bộ sưu tập và cho biết đây là loại sản phẩm rất quan trọng đối với một người sống ở Florida như cô. Sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ từ 2017 - 2021, gia đình nhỏ của Ivanka đã chuyển về sống tại Miami, Florida. Cô thường xuyên tham gia các bộ môn ngoài trời như bơi lội, lướt sóng, leo núi... nên rất chú trọng khâu chống nắng nhằm bảo vệ làn da.

Khi nhắc đến chủ đề trang điểm, Ivanka cho biết cô thuộc típ tập trung vào chăm sóc da hơn là tìm hiểu nhiều cách trang điểm. "Tôi thường chỉ cần một cây mascara thật tốt, đặc biệt là khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Những khi làn da của tôi trông ổn, tôi cũng cảm thấy thoải mái", Ivanka tiết lộ.

Diện mạo ít son phấn của Ivanka Trump.

Ái nữ nhà ông Trump còn tiết lộ cô "trung thành" với loại kem che khuyết điểm có tên Maximum Coverage của Estée Lauder từ khi 14 tuổi cho đến nay và thường sử dụng chúng cho vùng da dưới mắt. Cô cũng cho biết: "Tôi không thích kem nền lắm".

Ivanka Trump sinh năm 1981, là con gái Donald Trump với vợ đầu - bà Ivana. Ivanka làm người mẫu từ khi còn rất trẻ. Năm 2004, cô nhận bằng kinh tế tại Đại học Pennsylvania. Ivanka từng giữ chức cố vấn cấp cao cho bố trong thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ từ 2017 đến 2021. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, cả cô và chồng, Jared Kushner, đều đảm nhận chức vụ trong chính quyền.

Ivanka cùng chồng và ba con.