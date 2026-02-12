5 thức uống nóng giúp tăng cường collagen, làm sáng da

Gừng mật ong chanh ấm

Gừng mật ong chanh ấm là thức uống đơn giản mà hiệu quả rõ rệt với làn da.

Đây là thức uống dân dã nhất nhưng lại tác động rất rõ đến làn da. Gừng chứa gingerol, một hoạt chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và hạn chế phá hủy collagen do gốc tự do. Chanh giàu vitamin C, nguyên liệu bắt buộc cho quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Mật ong cung cấp axit amin, polyphenol và có tính kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ da sáng hơn. Bác sĩ da liễu Trung Quốc Zhang Lihua, Bệnh viện Trung y Quảng Châu, cho biết vitamin C là công tắc kích hoạt enzyme hydroxylase, nhóm enzyme giúp cơ thể chuyển đổi axit amin thành sợi collagen hoàn chỉnh. Khi thiếu vitamin C, cơ thể tạo ra collagen yếu và dễ đứt gãy, biểu hiện bằng da xỉn màu và dễ nhăn.

Uống một cốc buổi sáng hoặc trước khi ngủ giúp cải thiện tuần hoàn ngoại vi, da hồng hào hơn.

Nước đậu đen rang nóng

Đậu đen rất quen thuộc trong ẩm thực Việt, đặc biệt với các món chè và nước giải nhiệt. Khi rang rồi nấu nước nóng, polyphenol trong vỏ đậu tăng khả năng chống oxy hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Dr. Anju Sood, Đại học Delhi, đậu đen chứa anthocyanin và kẽm. Kẽm tham gia vào quá trình tái tạo mô và tổng hợp protein cấu trúc, trong đó có collagen. Anthocyanin giúp bảo vệ sợi collagen khỏi quá trình glycation, hiện tượng đường bám vào collagen khiến da chảy xệ và sạm màu.

Uống ấm vào buổi tối giúp da ít xỉn màu, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, yếu tố rất quan trọng với quá trình phục hồi da ban đêm.

Trà hoa cúc táo đỏ

Trà hoa cúc táo đỏ giúp an thần, ngủ ngon, tăng tốc độ phục hồi da vào ban đêm.

Trong y học cổ truyền Á Đông, hoa cúc được xem là vị thanh can, tức giúp giảm nhiệt và giảm stress nội sinh. Stress là một trong những nguyên nhân lớn làm tăng cortisol, hormone phá hủy collagen. Táo đỏ chứa vitamin A, vitamin C và polysaccharide thực vật hỗ trợ phục hồi mô da. Polysaccharide từ táo đỏ giúp cải thiện vi tuần hoàn da, từ đó tăng vận chuyển dưỡng chất đến lớp bì, nơi collagen được sản sinh.

Uống vào buổi tối giúp giảm quầng thâm, da bớt sạm sau vài tuần duy trì.

Nước lá tía tô nóng

Tía tô là rau gia vị quen thuộc nhưng lại rất giàu luteolin và axit rosmarinic, hai hợp chất chống viêm mạnh. Viêm mạn tính mức độ thấp chính là nguyên nhân âm thầm khiến collagen suy giảm nhanh. Các thảo mộc giàu flavonoid giúp cơ thể giảm stress oxy hóa, từ đó cơ thể ưu tiên sử dụng axit amin để tạo collagen thay vì dùng cho phản ứng viêm.

Uống 2 - 3 lần mỗi tuần giúp da sáng và ít nổi mụn viêm.

Nước xương hầm rau củ ấm

Nước xương hầm rau củ rất tốt cho da.

Khác với các loại trà thảo mộc, nước hầm xương cung cấp trực tiếp gelatin, glycine và proline, hai axit amin cấu tạo collagen. Gelatin khi vào cơ thể sẽ được phân giải thành peptide collagen, kích thích nguyên bào sợi tại da tăng sản xuất collagen mới. Ngoài ra glycine còn giúp ngủ sâu, và giấc ngủ sâu là thời điểm hormone tăng trưởng hoạt động mạnh nhất, thúc đẩy tái tạo da.

Một bát nhỏ vào buổi tối mùa lạnh không chỉ ấm bụng mà còn giúp da căng hơn theo thời gian.