4 bước chăm sóc da tốt nhất duy trì sự trẻ trung cho U40 đón Tết

Sự thay đổi của làn da và gương mặt ở tuổi 40

Ở tuổi 40, sự thay đổi trên gương mặt không chỉ do lão hóa mà còn do quá trình tiêu xương diễn ra âm thầm. Việc chăm sóc da thường bị hiểu nhầm là yếu tố chính, nhưng thực tế, cấu trúc xương mặt đóng vai trò quan trọng hơn. Khi cấu trúc xương thay đổi, dẫn đến:

- Hốc mắt mở rộng: Xương quanh hốc mắt có xu hướng tiêu biến dần, làm hốc mắt rộng ra và sâu hơn.

- Xương hàm thu nhỏ: Cấu trúc xương hàm không còn giữ được độ góc cạnh và nâng đỡ tốt như trước.

- Xương gò má hạ thấp: Phần xương gò má bắt đầu giảm dần độ nhô, khiến giá đỡ cho các mô mỡ và da phía trên bị yếu đi.

Song song với việc nền móng xương bị suy yếu, các thành phần cấu tạo nên độ đàn hồi của da cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Gương mặt, làn da ở phụ nữ sau tuổi 40 sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Sụt giảm collagen và elastin: Tốc độ sản sinh collagen và elastin mới chậm lại đáng kể trong khi lượng cũ bị đứt gãy nhiều hơn. Da mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Dịch chuyển túi mỡ: Các túi mỡ dưới da không còn nằm đúng vị trí mà có xu hướng chảy xệ xuống phía dưới do tác động của trọng lực và sự lỏng lẻo của các dây chằng liên kết.

Sự kết hợp giữa tiêu xương và chùng nhão da dẫn đến những thay đổi diện mạo đặc trưng sau:

Rãnh cười (rãnh mũi má) sâu hơn: Do mô mỡ ở gò má chảy xệ xuống, tạo thành nếp lằn rõ rệt ngăn cách giữa má và miệng.

Sụp mí và quầng thâm: Hốc mắt rộng ra cùng với da chùng khiến đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi, xuất hiện bọng mắt hoặc rãnh lệ sâu.

Đường viền hàm bị mờ nhạt: Gương mặt mất đi độ thanh thoát, xuất hiện tình trạng "nọng cằm" hoặc da thừa ở hai bên hàm, khiến khuôn mặt chuyển dần từ hình chữ V ngược sang hình vuông hoặc hình chữ U.

Da khô và mỏng hơn: Khả năng giữ ẩm tự nhiên kém đi khiến da dễ xuất hiện các nếp nhăn li ti và bề mặt da không còn độ bóng mượt.

Lộ trình chăm sóc da toàn diện giữ vẻ trẻ trung cho làn da

Nguyên tắc chọn sản phẩm phù hợp

Ở giai đoạn này, nên ưu tiên các hoạt chất nhắm thẳng vào việc kích thích sản sinh collagen và củng cố hàng rào lipid. Bao gồm:

- Sữa rửa mặt: Chọn loại dịu nhẹ, không tạo bọt quá nhiều để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên quý giá.

- Serum đặc trị: Nên có retinol (vào ban đêm) để tái tạo tế bào và vitamin C (vào ban ngày) để chống oxy hóa.

- Dầu dưỡng: Sử dụng bộ ba dầu hắc mai biển, hoa hồng và marula để nuôi dưỡng.

Quy trình bảo vệ da ban ngày

Mục tiêu chính là ngăn chặn tác hại từ tia UV và ô nhiễm môi trường - kẻ thù đẩy nhanh quá trình tiêu xương và đứt gãy collagen.

Bước 1: Làm sạch nhẹ nhàng với nước ấm hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Bước 2: Xịt khoáng rồi thoa serum vitamin C giúp làm sáng da và tăng cường hiệu quả của kem chống nắng.

Bước 3: Nhỏ 1 đến 2 giọt dầu dưỡng, thoa nhẹ lên da để tạo lớp màng ẩm mượt mà không gây bí bách.

Bước 4: Thoa kem dưỡng khóa ẩm, nên chọn loại có kết cấu mỏng nhẹ.

Bước 5: Thoa kem chống nắng, sử dụng loại có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Đây là bước quan trọng nhất để hạn chế tình trạng da mỏng và sạm nám.

Khi được chăm sóc từ sớm và đúng cách, làn da sẽ được trẻ trung tươi sáng.

Quy trình phục hồi da ban đêm

Đây là thời điểm vàng để sửa chữa những tổn thương da và cung cấp dưỡng chất đậm đặc.

Bước 1: Tẩy trang và rửa mặt sạch sâu nhằm loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và lớp chống nắng.

Bước 2: Xịt khoáng và thoa serum retinol (mỗi tuần 1-2 lần) giúp thúc đẩy vòng đời tế bào, làm mờ nếp nhăn. Chú ý với người mới bắt đầu sử dụng sản phẩm này, cần tuân theo hướng dẫn chi tiết của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia chăm sóc da.

Bước 3: Thoa hỗn hợp dầu dưỡng phục hồi với sự kết hợp dầu hắc mai biển và dầu hoa hồng.

Bước 4: Thoa kem dưỡng ban đêm đậm đặc, có thể chọn loại có chứa peptides để hỗ trợ nâng cơ.

Động tác massage nâng cơ và kích thích tuần hoàn

Hãy thực hiện các động tác này vào buổi tối sau khi đã thoa dầu dưỡng:

Động tác 1: Nâng rãnh mũi má. Dùng hai ngón tay cái đặt dưới xương gò má, nhẹ nhàng đẩy từ cánh mũi hướng lên phía tai. Thực hiện 10 lần để hỗ trợ các túi mỡ không bị chảy xệ xuống.

Động tác 2: Định hình đường viền hàm. Dùng khớp ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lấy đường xương hàm, kéo từ cằm ngược lên mang tai. Động tác này giúp làm mờ tình trạng da thừa ở hàm và giúp mặt thanh thoát hơn.

Động tác 3: Thư giãn hốc mắt. Dùng ngón áp út gõ nhẹ quanh xương hốc mắt theo vòng tròn từ trong ra ngoài để giảm bọng mắt và kích thích lưu thông máu, hạn chế tình trạng tiêu xương hốc mắt.