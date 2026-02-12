Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Gia đình Bình Minh diện áo dài thực hiện bộ ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ, giữa tháng Hai.

Doanh nhân Anh Thơ cho biết mỗi lần chụp ảnh với ông xã và hai con gái, cô 'áp lực nhẹ' vì thường phải mang giày cao từ 10 cm trở lên để không làm 'lệch đội hình' gia đình.

Bình Minh cao 1,85 m, con gái đầu 1,76 m, con út 1,66 m còn vợ anh khoảng 1,6 m.

Vợ chồng diễn viên tay trong tay dạo chơi, tạo dáng giữa khung cảnh đầy màu xanh thiên nhiên.

Bình Minh cho biết thời điểm cuối năm dù bận rộn nhiều việc anh và bà xã vẫn sắp xếp cùng hai con đi chơi, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, tình cảm của gia đình.

Vợ con Bình Minh khoe vẻ dịu dàng trong tà áo dài của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo, điểm nhấn là họa tiết lấy từ tranh vẽ của họa sĩ Trần Cường.

'Tôi giữ nguyên nét cọ và gam màu họa sĩ đã chọn. Nhờ thế bức tranh trên áo giống 99% phiên bản gốc', nhà mốt Hồ Trần Dạ Thảo nói.

Con đầu của Bình Minh - An Nhiên - có gương mặt giống mẹ và bà ngoại, chiều cao thừa hưởng từ bố. Bé thứ hai - An Như - được nhận xét như 'bản sao' của diễn viên.

An Như năm nay 14 tuổi, vóc dáng cao, gầy, làn da nâu khỏe khoắn. Cô bé đam mê nhiều môn thể thao như bóng rổ, điền kinh, bơi lội.

An Nhiên với ngoại hình xinh xắn, chiều cao lý tưởng được nhiều khán giả kỳ vọng tham gia các cuộc thi nhan sắc hoặc người mẫu, nối nghiệp bố gia nhập showbiz Việt.

Tuy nhiên, Bình Minh nói con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng. Cô bé hiện chăm chỉ học hành, ước mơ sau này trở thành kiến trúc sư.

Vợ Bình Minh thay hai áo dài, hào hứng chụp nhiều ảnh với chồng con, mừng năm mới 2026.

Gia đình diễn viên nghỉ ngơi, uống trà, ăn bánh ở nhà hàng của Chi Bảo tại TP HCM - địa điểm họ chụp ảnh Tết.

Bình Minh cho biết sau khi thực hiện bộ ảnh cả nhà lên đường về Lạng Sơn đón Tết cùng mẹ anh và người thân bên nội. Gia đình diễn viên còn dự định dành ít thời gian du xuân ở Hà Nội trước khi trở lại TP HCM tụ họp, chúc Tết bà con bên ngoại và bạn bè.