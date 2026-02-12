Vợ chồng Tăng Thanh Hà đi đâu cũng mặc đồng điệu

Vợ chồng Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc nâng ly trong tiệc tất niên công ty dịp cuối năm. Diện trang phục màu sắc ăn ý, họ được khen tình tứ 'như trong lễ cưới'.

Sau 13 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn giữ thói quen mặc đồng điệu khi sánh đôi. Bên cạnh ông xã, 'ngọc nữ màn ảnh' thích diện áo dài dáng suông chất liệu tơ tằm, tạo phong cách đằm thắm.

Mỗi khi đi sự kiện, cặp vợ chồng luôn chọn quần áo đồng điệu về phom dáng, màu sắc, thậm chí cùng thương hiệu để thể hiện sự gắn kết.

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn cùng lên đồ kiểu 'old money' với những trang phục thanh lịch của Ralph Lauren.

Khi dự cưới một người bạn ở biển, họ phối trang phục màu trắng kem phong cách sang trọng không phô trương.

Thói quen mặc đồ ton sur ton còn được cả hai giữ cả trong những chuyến vi vu trong và ngoài nước. Lên Đà Lạt, họ cùng mặc đồ phong cách minimalism phối sneakers trắng.

Con trai và con dâu 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn được nhiều khán giả khen 'đẹp đôi quá' khi mix áo thun trắng basic đi Nhật Bản.

Trên đường phố Osaka, Nhật Bản cách đây vài năm, cả hai chọn trang phục thoải mái, 'nói không' với logo hàng hiệu.

Trang phục tông đen phối giày trắng được họ lựa chọn khi đi chơi Paris.

Hơn một thập kỷ bên nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn giữ lửa hôn nhân bằng những buổi ăn uống, hẹn hò. Họ tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bên nhau cùng quần áo ăn ý.

Khi đi mua sắm, cả hai cùng chọn đồ phong cách sporty khỏe khoắn.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn năm 2012, sau ba năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra tại Manila (Philippines), quê hương Louis Nguyễn. Trong hơn 10 năm gắn bó, Tăng Thanh Hà và ông xã luôn đồng điệu cả về tính cách lẫn gu thời trang. Cả hai cùng kinh doanh, phân phối các thương hiệu quốc tế.