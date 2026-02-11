Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm

Sự kiện: Người mẫu Thúy Hạnh - Thúy Hằng

Cựu người mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh thực hiện bộ ảnh ghi lại sự thay đổi về gương mặt và vóc dáng, sau 18 năm cùng nhau chụp ảnh bầu.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 1

Thúy Hạnh cho biết cô và chị gái song sinh muốn lưu giữ 'vẻ đẹp mà thời gian không thể lấy đi'.

'So với trước đây, chúng tôi khác ở sự trưởng thành về nội tâm, điềm tĩnh hơn, biết kiểm soát và ý thức rõ ràng về hình ảnh', cô nói.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 2

Cựu người mẫu nhấn mạnh bộ ảnh không nhằm tạo sự đối lập giữa Thúy Hằng và Thúy Hạnh ở hiện tại với 18 năm trước.

'Thời gian không được đặt trong thế so sánh hay để chứng minh độ bền của nhan sắc, mà trở thành một lớp ngữ cảnh, làm rõ cách hai người phụ nữ thể hiện bản thân ở từng giai đoạn sống', cô bày tỏ.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 3

Với ý tưởng đó, cặp chị em lựa chọn trang phục cá tính, trang điểm tông lạnh và tạo dáng đối xứng, giữ ánh nhìn trực diện theo phong cách thường thấy trong các bộ ảnh hoặc trên sàn runway quốc tế.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 4

Thúy Hạnh diện áo lông trắng, tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc bob màu bạch kim.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 5

Thúy Hằng mặc màu đen đối lập em gái.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 6

Trước đó 18 năm, cả hai từng có bộ ảnh khoe bụng bầu khi Thúy Hằng mang thai con thứ hai và Thúy Hạnh sắp đón con gái đầu lòng.

Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm - 7

Khi ấy, cả hai cũng lựa chọn trang phục tối giản, gam trắng, nhằm tôn lên vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ trên hành trình làm mẹ.

Hai cựu người mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh, sinh năm 1978, từng là hiện tượng sàn catwalk Việt Nam thập niên 1990, duy trì tên tuổi đến nay.

Theo Nguyên Thảo - Ảnh: Nguyễn Long

Nguồn: [Link nguồn]

11/02/2026 13:04 PM (GMT+7)
