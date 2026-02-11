Nhan sắc chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh sau 18 năm

Thúy Hạnh cho biết cô và chị gái song sinh muốn lưu giữ 'vẻ đẹp mà thời gian không thể lấy đi'.

'So với trước đây, chúng tôi khác ở sự trưởng thành về nội tâm, điềm tĩnh hơn, biết kiểm soát và ý thức rõ ràng về hình ảnh', cô nói.

Cựu người mẫu nhấn mạnh bộ ảnh không nhằm tạo sự đối lập giữa Thúy Hằng và Thúy Hạnh ở hiện tại với 18 năm trước.

'Thời gian không được đặt trong thế so sánh hay để chứng minh độ bền của nhan sắc, mà trở thành một lớp ngữ cảnh, làm rõ cách hai người phụ nữ thể hiện bản thân ở từng giai đoạn sống', cô bày tỏ.

Với ý tưởng đó, cặp chị em lựa chọn trang phục cá tính, trang điểm tông lạnh và tạo dáng đối xứng, giữ ánh nhìn trực diện theo phong cách thường thấy trong các bộ ảnh hoặc trên sàn runway quốc tế.

Thúy Hạnh diện áo lông trắng, tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc bob màu bạch kim.

Thúy Hằng mặc màu đen đối lập em gái.

Trước đó 18 năm, cả hai từng có bộ ảnh khoe bụng bầu khi Thúy Hằng mang thai con thứ hai và Thúy Hạnh sắp đón con gái đầu lòng.

Khi ấy, cả hai cũng lựa chọn trang phục tối giản, gam trắng, nhằm tôn lên vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ trên hành trình làm mẹ.

Hai cựu người mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh, sinh năm 1978, từng là hiện tượng sàn catwalk Việt Nam thập niên 1990, duy trì tên tuổi đến nay.