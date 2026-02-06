Set đồ kiệm vải giá hơn một tỷ đồng của Lisa

Hôm 4/2, Lisa thu hút hơn 5 triệu lượt thích khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng giữa trời tuyết. Em út Blackpink chỉ diện nội y siêu nhỏ kết hợp áo phao oversized. "Tuyết rơi nhưng một nơi ấm cúng", Lisa viết trên trang cá nhân, dấy lên nghi ngờ cô đang đi hẹn hò với bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault.

Lisa mặc hở bạo giữa trời tuyết.

Set đồ nữ thần tượng mặc thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa NOCTA - thương hiệu thời trang gắn liền với rapper Drake và Nike - cùng nhà mốt xa xỉ Chrome Hearts, trong đó áo phao có giá 39.000 USD (khoảng hơn một tỷ đồng) và quần sweatpants đồng bộ, giá khoảng 6.000 USD (hơn 155 triệu đồng).

Chiếc áo phao được xem là thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập NOCTA x Chrome Hearts với họa tiết phủ kín biểu tượng thánh giá đặc trưng của Chrome Hearts. Toàn bộ chữ thập được dập nổi tỉ mỉ trên chất liệu da Italy cao cấp. Phần khóa kéo, cúc áo sử dụng bạc sterling với tạo hình dao găm và thánh giá - những chi tiết mang tính biểu tượng của Chrome Hearts, biến chiếc áo phao không chỉ là trang phục giữ ấm mà còn là một tác phẩm thủ công xa xỉ.

Ngoài áo phao và quần, bộ sưu tập còn có các item như áo thun và sweatshirt với mức giá "mềm" hơn cùng họa tiết cross-camo đặc trưng. Tuy nhiên, tất cả đều được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, khiến giá trị sưu tầm càng được đẩy lên cao.

Trang phục tiền tỷ giúp Lisa khoe vẻ nóng bỏng.

Lisa vốn là một tín đồ của thương hiệu xa xỉ Chrome Hearts hơn ba năm nay. Đây là một trong những thương hiệu cô đặc biệt chuộng từ khi hoạt động solo.

Chrome Hearts thành lập năm 1988 tại Los Angeles, California, Mỹ, bởi Richard Stark, John Bowman và Leonard Kamhout. Trong đó, Richard Stark là một nhà buôn da chất lượng cao; John Bowman chuyên sản xuất đồ da thuộc và Leonard Kamhout là bậc thầy về chế tác trang sức bạc. Thương hiệu nổi tiếng dòng chữ "Chrome Hearts" được viết bằng font Cloister Black, kết hợp họa tiết chữ thập (thánh giá), móng ngựa, hoa bách hợp (fleur de lis) và các dấu ấn đặc trưng của hiệp sĩ thời Trung Cổ.

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) sinh năm 1997, là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.