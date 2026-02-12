Cách phối đồ với chân váy denim dài theo xu hướng dự đoán hot nhất năm 2026

Họa tiết kẻ sọc giản dị

Một chiếc áo polo hoặc áo phông kẻ sọc dễ thương, giản dị sẽ giúp chiếc váy denim dài trông trẻ trung mà vẫn tiện dụng. Để bộ trang phục trông bớt đơn điệu, bạn có thể phối thêm áo khoác da/ da lộn hoặc áo khoác bomber để nâng tầm phong cách. Trang phục này cũng phù hợp với nhiều kiểu giày, từ giày thể thao, giày cao gót đến bốt da, linh hoạt biến hóa nhiều phong cách.

Phong cách Scandinavia

Một chiếc váy maxi denim xếp ly màu xanh navy đậm trông rất thanh lịch khi kết hợp với áo sơ mi và cà vạt họa tiết kẻ caro. Bộ trang phục này được phối đơn giản nhưng trông cực thời thượng. Bổ sung thêm túi xách có bag charm thú vị để bộ trang phục không bị cứng nhắc. Giày búp bê hoặc sandal cao gót sẽ trông thanh lịch hơn giày thể thao và giày lười. Nhớ thêm áo blazer để giữ vẻ sang trọng mà không cần quá cố gắng.

Denim on denim mãi đỉnh

Đầu năm muốn nâng cấp hình ảnh bản thân, hãy tìm một set denim đồng bộ, hoặc thử phối denim on denim với các item chất liệu jeans, có màu sắc đậm nhạt tương phản nhau để phá vỡ sự đơn điệu của tông xanh. Hoàn thiện vẻ ngoài với những đôi giày nổi bật, như giày cao gót ánh kim bạc hay có chi tiết 3D thú vị. Về túi xách, một chiếc ví cầm tay đơn giản để làm phụ kiện là trang phục của bạn đã đủ điểm hoàn hảo!