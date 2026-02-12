Hồ Ngọc Hà - Kim Lý trang hoàng biệt thự đón Tết

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khoe diện mạo mới của biệt thự ven sông tại TP HCM sau khi trang hoàng chuẩn bị đón Tết. Bà mẹ ba con tranh thủ diện áo dài, check-in trước cổng biệt thự - điểm chụp ảnh yêu thích của Hồ Ngọc Hà mỗi khi Tết về.

Mặt tiền căn biệt thự được trang trí bởi nhiều khối mây đan, bông lau đỏ rực mang không khí năm mới. Dọc lối đi, ca sĩ và ông xã bày nhiều chậu hoa cúc. Cổng nhà Hồ Ngọc Hà còn có dàn hoa giấy nhiều màu sắc, giúp căn nhà thêm sinh động.

Nhiều năm nay, Hồ Ngọc Hà luôn đầu tư trang hoàng biệt thự với nhiều hoa tươi, đặc biệt là các loài hoa gắn với ngày Tết như cúc, đào đông.

Không gian ngập tràn sắc xuân này cũng là điểm chụp hình quen thuộc của gia đình Hồ Ngọc Hà trong dịp Tết. Hồ Ngọc Hà cho biết cô thích không khí sum họp đầu xuân ấm áp tình thân.

Mỗi năm, nhà Hồ Ngọc Hà đổi một kiểu trang trí. Tuy nhiên phong cách truyền thống Á Đông với những màu sắc rực rỡ, cảm giác ấm cúng luôn được họ ưa chuộng để làm đẹp cho không gian sống.

Hai con nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý thường xuyên check-in trước cổng biệt thự.

Ở những không gian khác trong vườn nhà, họ còn bài trí câu đối, lồng đèn, mẹt tre hay bàn ghế mây đúng không khí Tết cổ truyền.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chuyển về biệt thự ở 'khu nhà giàu' Thảo Điền từ 2021. Không gian sống của họ theo phong cách tối giản, sang trọng, có tông màu trắng chủ đạo.