Tại sao càng già, da càng khô, dễ nhăn nheo?

Lý do da có xu hướng khô hơn theo tuổi tác

Juan Lopez là y tá thẩm mỹ y khoa tại phòng khám SkinMDedico, London với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị thẩm mỹ, cho biết tình trạng da khô ở phụ nữ trên 40 tuổi là vấn đề phổ biến, ngay cả khi bạn có làn da dầu hoặc thường xuyên thoa kem dưỡng da mặt.

Theo thời gian, tuyến dầu hoạt động chậm, sản xuất ít bã nhờn cùng sự suy giảm collagen và eslastin, khiến da có xu hướng khô, lão hóa nhanh hơn.

"Collagen và elastin - những sợi giúp da săn chắc và đàn hồi - giảm dần mỗi năm. Các tuyến dầu cũng hoạt động chậm lại, sản xuất ít bã nhờn hơn, do đó bề mặt da mất đi lớp bôi trơn tự nhiên. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn khi chúng ta bước vào độ tuổi 40 và tăng nhanh hơn theo quá trình lão hóa", Juan giải thích.

Ông cho biết thêm, quá trình tái tạo tế bào chậm lại, đồng nghĩa các tế bào cũ tồn tại lâu hơn trên bề mặt. "Hàng rào bảo vệ da trở nên yếu hơn, khiến độ ẩm thoát ra dễ dàng hơn do lớp lipid bị tổn thương. Kết quả, da trở nên căng, xỉn màu và không giữ được độ ẩm như trước", ông nói.

Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh cũng là yếu tố góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng da khô căng, thô ráp. "Nồng độ estrogen giảm làm giảm quá trình sản sinh axit hyaluronic tự nhiên của da - phân tử chịu trách nhiệm giữ cho da căng mịn và đủ độ ẩm - khiến tình trạng khô da càng trở nên rõ rệt hơn", Juan cho biết.

Các yếu tố khác làm trầm trọng thêm tình trạng khô da

Dù khô da là một hệ quả tự nhiên của quá trình lão hóa, các yếu tố bên ngoài cũng có thể góp phần gây ra vấn đề này. "Thời tiết lạnh, hệ thống sưởi và tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời đều có thể làm mất nước của da," Juan liệt kê.

Ông nhấn mạnh thói quen tẩy tế bào chết quá mức hoặc sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt mạnh cũng khiến da thêm khô căng. "Tôi thường gặp những bệnh nhân chỉ đơn giản là đang làm quá nhiều việc, dùng các loại tẩy tế bào chết, axit, nhiều hoạt chất, điều này làm mất đi lớp dầu tự nhiên và phá vỡ hàng rào bảo vệ da mỏng manh", Juan nói.

Giải pháp

"Bắt đầu với sữa rửa mặt dịu nhẹ, không làm tổn hại hàng rào bảo vệ da. Tiếp theo vào buổi sáng, sử dụng serum dưỡng ẩm giàu axit hyaluronic hoặc squalane, sau đó là serum chống oxy hóa như vitamin C hoặc niacinamide để bảo vệ da khỏi tác hại của các tác nhân gây hại hàng ngày," Juan khuyên mọi người thiết lập quy trình chăm sóc da cơ bản và nhất quán. Ông khuyến cáo khóa ẩm bằng kem dưỡng giàu ceramide để tăng cường lớp lipid và đừng bao giờ quên kem chống nắng SPF 30 - 50, ngay cả vào mùa đông.

Đối với chu trình chăm da cuối ngày, sau khi làm sạch da, hãy thoa serum dưỡng ẩm và sử dụng retinol dịu nhẹ 2-3 lần/tuần. "Retinol thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào nhanh hơn và tăng cường sản sinh collagen, giúp da trông mịn màng và rạng rỡ hơn. Nếu da bạn dễ bị khô, hãy làm dịu da bằng cách thoa kem dưỡng ẩm trước hoặc trộn cả hai với nhau. Vào những đêm không dùng retinol, hãy kết thúc bằng kem dưỡng đêm giàu dưỡng chất hoặc mặt nạ dưỡng ẩm qua đêm để khóa ẩm cho da", Juan nói.

Uống đủ lượng nước cơ thể cần, dưỡng ẩm cho da, chống nắng là các bước cơ bản, tạo nền tảng quan trọng để duy trì độ ẩm cần thiết cho da, bảo vệ da khỏe mạnh, kìm hãm tốc độ lão hóa.

Y tá người Anh cũng giải thích, độ ẩm môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến làn da, vì vậy trong những tháng lạnh hoặc nếu dùng máy sưởi, thì việc có máy tạo độ ẩm có thể đem lại sự khác biệt đáng kể: "Nó bổ sung độ ẩm cho không khí, làm giảm tốc độ mất nước từ da của bạn".

Trường hợp các sản phẩm chăm sóc ngoài da không đem lại hiệu quả như mong muốn, Juan gợi ý tham khảo liệu pháp mesotherapy - "đưa các giọt nhỏ li ti axit hyaluronic và vitamin trực tiếp vào lớp hạ bì", giúp tăng cường độ ẩm cho da, từ đó có thể cải thiện độ đàn hồi và kích thích các nguyên bào sợi sản sinh collagen và elastin.