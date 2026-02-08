Hoa hậu, á hậu diễn chương trình đêm Giao thừa

Táo Xuân Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề Xuân mới vươn mình với nhiều đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng cũng như dàn nghệ sĩ tham gia. Chương trình tập trung tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước và tính nhân văn.

Táo Xuân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm gồm NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều... Chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh…

Tạo hình của Á hậu Ngọc Hằng và các người đẹp trong Táo Xuân 2026.

Đây là lần đầu Á hậu Ngọc Hằng tham gia Táo Xuân. Cô đảm nhận vai tiên nữ với tính cách bốc đồng, cá tính và giàu năng lượng. Có nhiều kinh nghiệm ca hát, vũ đạo nhưng Ngọc Hằng nói cô không tránh khỏi bỡ ngỡ ban đầu khi thử sức với diễn kịch.

"Nhờ sự tận tình hướng dẫn, động viên của các nghệ sĩ đi trước, tôi dần bắt nhịp, dạn dĩ hơn trong từng phân cảnh. Với tôi, tham gia Táo Xuân không chỉ là cơ hội trải nghiệm mà còn là dịp để thử thách và khám phá giới hạn của bản thân", Ngọc Hằng chia sẻ.

Với Yến Nhi, đây là lần đầu cô diễn xuất trên sân khấu kịch. Người đẹp không giấu được sự phấn khích khi có cơ hội làm việc và trực tiếp học hỏi từ các nghệ sĩ gạo cội.

“Những ngày tập luyện, tôi may mắn được NSƯT Kim Tử Long hướng dẫn hát vọng cổ, đồng thời nhận được nhiều chỉ dẫn quý báu từ NSND Trịnh Kim Chi hay diễn viên Hứa Minh Đạt để thể hiện vai diễn một cách tự nhiên, tròn trịa hơn”, Yến Nhi chia sẻ.

Trong khi đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh đóng vai nàng tiên điệu đà, tinh nghịch có nhiều nét tương đồng với tính cách ngoài đời. Cô có màn tung hứng thú vị cùng đàn anh Quốc Trường trong các phân đoạn chung.

Phương Anh chia sẻ áp lực, lo lắng mình không thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. “Tôi dần tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bậc tiền bối, từ cách diễn nét mặt đến cách thoại sao cho gần gũi và đúng với tính cách nhân vật”, cô nói.

Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương tập chương trình.

Chia sẻ về việc mời các hoa hậu, á hậu tham gia chương trình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói: “Suốt 8 năm qua, sân khấu Táo Xuân luôn được xem là cái nôi nuôi dưỡng và phát hiện nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có thể kể đến như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hay Trần Tiểu Vy, dù chỉ đảm nhận những vai phụ trong chương trình nhưng đã may mắn có cơ hội chạm ngõ điện ảnh và gặt hái những thành công bước đầu".

Táo Xuân 2026 tiếp tục khai thác những vấn đề nổi bật trong năm bằng tiếng cười, đan cài các giá trị nhân văn. Bên cạnh thay đổi về kịch bản và dàn dựng, điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu - vai diễn từng được thể hiện bởi ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước.

Bên cạnh sự thay đổi ở vai Thiên Hậu, dàn cast năm nay còn gây chú ý khi có sự góp mặt của diễn viên Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa - nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 phát sóng lúc 20h ngày 16/2/2026 (tối 29 Tết Âm lịch) trên kênh THVL1.