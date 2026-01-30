5 tư thế yoga giúp giảm rụng tóc trong mùa đông

Rụng tóc vào mùa đông là tình trạng khá phổ biến, liên quan đến nhiều yếu tố như không khí khô, gió lạnh, căng thẳng tinh thần và sự suy giảm lưu thông máu đến da đầu. Khi chân tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ, tóc dễ trở nên khô xơ, yếu và rụng nhiều hơn bình thường.

Yoga, với sự kết hợp giữa vận động cơ thể, điều hòa hơi thở và thư giãn tinh thần, được xem là một phương pháp hỗ trợ tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe của tóc.

Dưới đây là 5 tư thế và kỹ thuật yoga thường được nhắc đến trong việc hỗ trợ kiểm soát rụng tóc vào mùa đông, do tăng cường tuần hoàn, giảm căng thẳng và tác động tích cực đến da đầu:

1. Tư thế chó úp mặt

Đây là một trong những tư thế yoga phổ biến, được đánh giá cao nhờ khả năng tăng cường lưu thông máu đến vùng đầu và da đầu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong mùa đông, khi thời tiết khô lạnh có thể khiến chân tóc yếu và dễ tổn thương hơn.

Ở tư thế này, đầu được đặt thấp hơn tim, tạo điều kiện để máu giàu oxy và dưỡng chất lưu thông tốt hơn đến các nang tóc. Việc cải thiện tuần hoàn có thể giúp tăng cường sức mạnh của chân tóc, hạn chế gãy rụng và góp phần phục hồi độ bóng mượt cho mái tóc thường trở nên xỉn màu trong mùa lạnh. Đồng thời, tư thế còn giúp cơ thể duy trì sự cân bằng và kích hoạt nhóm cơ vùng bụng, vai và lưng.

Cách thực hiện:

- Bắt đầu ở tư thế chống hai tay và hai chân trên sàn.

- Từ từ duỗi thẳng tay và chân, nâng hông lên cao để cơ thể tạo thành hình chữ V ngược.

- Đầu thả lỏng giữa hai tay.

- Duy trì nhịp thở sâu và đều, giữ tư thế trong khoảng 30 - 60 giây.

Tư thế chó úp mặt.

2. Tư thế đứng gập người về phía trước

Gập người về phía trước được xem như một phương pháp giảm căng thẳng tự nhiên, yếu tố có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát rụng tóc. Những thay đổi theo mùa thường đi kèm với mệt mỏi và lo âu, có thể làm gián đoạn chu kỳ phát triển bình thường của tóc.

Khi thực hiện động tác gập người về phía trước, hệ thần kinh có xu hướng được thư giãn, đồng thời lưu thông máu đến da đầu được tăng cường. Sự kết hợp này giúp kích hoạt các nang tóc và hỗ trợ cải thiện kết cấu tóc khi thực hành đều đặn, từ đó góp phần giảm rụng tóc liên quan đến căng thẳng.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân song song.

- Hít sâu, sau đó thở ra và từ từ gập người về phía trước, để đầu hướng xuống sàn hoặc chạm vào cẳng chân tùy theo khả năng.

- Giữ tư thế trong khoảng 20 - 40 giây, duy trì hơi thở chậm và đều.

Tư thế đứng gập người về phía trước.

3. Kỹ thuật cọ xát móng tay

Cọ xát móng tay là một kỹ thuật rất đơn giản, không đòi hỏi không gian hay trang phục đặc biệt, nên có thể thực hành mọi lúc, mọi nơi. Phương pháp này dựa trên việc xoa nhẹ các móng tay vào nhau, được cho là có tác dụng kích thích các đầu dây thần kinh liên quan đến da đầu.

Sự kích thích này có thể hỗ trợ cải thiện lưu thông máu đến chân tóc, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tóc về lâu dài. Khi được thực hành đều đặn, Balayam Yoga được cho là giúp hạn chế rụng tóc không cần thiết và tăng cường sức khỏe cho mái tóc yếu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô lạnh của mùa đông.

Cách thực hiện:

- Ngồi ở tư thế thoải mái.

- Gập các ngón tay lại và nhẹ nhàng cọ xát các móng tay của hai bàn tay vào nhau (không sử dụng ngón cái).

- Thực hiện trong khoảng 5 - 10 phút mỗi lần, có thể kết hợp khi làm việc, đọc sách hoặc xem tivi.

Kỹ thuật cọ xát móng tay.

4. Tư thế đứng trên vai

Đây thường được gọi là "Nữ hoàng của các tư thế yoga" nhờ tác động toàn diện đến cơ thể, trong đó có việc nuôi dưỡng da đầu và hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc. Đây là một tư thế đảo ngược, giúp thay đổi hướng tác động của trọng lực lên hệ tuần hoàn.

Khi thực hiện tư thế này lượng máu lưu thông đến da đầu được tăng cường, giúp cung cấp oxy và dưỡng chất tốt hơn cho các nang tóc. Nhờ đó, chân tóc được nuôi dưỡng đầy đủ hơn, đồng thời da đầu có thể duy trì độ ẩm cần thiết - yếu tố quan trọng trong mùa đông khô hanh.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa trên sàn, từ từ nâng hai chân lên cao, dùng tay đỡ phần hông để giữ cơ thể thẳng.

- Giữ tư thế trong khoảng 20 - 30 giây, sau đó có thể tăng dần thời gian khi cơ thể đã quen.

- Những người gặp vấn đề về cổ nên tránh thực hiện tư thế này hoặc cần có sự hướng dẫn của chuyên gia.

Tư thế đứng trên vai.

5. Kỹ thuật thở Kapalbhati Pranayama

Kapalbhati không phải là một tư thế vận động mà là một kỹ thuật thở quan trọng trong yoga, được xem là có vai trò hỗ trợ kiểm soát rụng tóc từ bên trong cơ thể. Phương pháp này giúp hỗ trợ quá trình giải độc, cải thiện tiêu hóa và góp phần điều hòa hormone, những yếu tố có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của tóc.

Trong mùa đông, rụng tóc có thể liên quan đến khả năng hấp thu dưỡng chất kém và sự mất cân bằng nội tiết. Việc thực hành Kapalbhati đều đặn được cho là giúp tăng cường trao đổi chất và giảm tình trạng rụng tóc liên quan đến các rối loạn chức năng bên trong.

Cách thực hiện:

- Ngồi hoặc đứng thẳng lưng.

- Thở ra mạnh bằng cách hóp bụng lại, để hơi hít vào diễn ra một cách tự nhiên.Thực hành trong khoảng 1 - 2 phút, tốt nhất vào buổi sáng trước khi ăn.

Kapalbhati là một kỹ thuật thở quan trọng trong yoga.