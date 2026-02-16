Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi hạnh phúc khi dành dụm một khoản để gửi ba mẹ sắm Tết, sơn sửa lại căn nhà ở quê"

Sau hơn 5 tháng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi về lịch trình, hình ảnh và trách nhiệm. Tuy nhiên, điều khiến cô hạnh phúc nhất là niềm tự hào trong ánh mắt của ba mẹ.

"Tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp của những nghệ sĩ gạo cội"

Đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình Táo Xuân, một sân khấu kịch Tết với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội. Chị có thể chia sẻ cảm xúc khi nhận được lời mời tham gia dự án này?

- Khi nhận được lời mời tham gia Táo Xuân 2026, tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu kịch, trong một chương trình Tết có bề dày và quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội. Đó đều là những cô chú, anh chị mà trước đây tôi chỉ có cơ hội theo dõi qua màn ảnh, nên khi được đứng chung sân khấu cùng mọi người, tôi thật sự xem đó là một niềm vinh dự lớn.

Tuy nhiên, đi cùng với niềm vui ấy cũng là một thử thách không nhỏ. tôi hiểu rằng sân khấu kịch đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc và bản lĩnh rất cao. Vì vậy, tôi không xem đây chỉ là một vai diễn, mà còn là cơ hội để học hỏi thêm về diễn xuất, làm quen với môi trường sân khấu kịch, cũng như trau dồi tinh thần làm nghề chuyên nghiệp và kỷ luật từ các anh chị đi trước.

Hoa hậu Yến Nhi trong chương trình "Táo Xuân". (Ảnh: NSX)

Sau khi tham gia chương trình Táo Xuân 2026, chị cảm nhận thế nào về không khí làm việc những ngày cận Tết và tinh thần đón năm mới trên trường quay?

- Những ngày cận Tết trên trường quay mang một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Đó là sự tất bật, gấp rút của lịch tập và ghi hình, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là tiếng cười và không khí ấm áp. Mọi người đều làm việc với tinh thần tập trung cao độ, bởi ai cũng mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình thật chỉn chu và trọn vẹn trong dịp năm mới.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự chuyên nghiệp và tâm huyết của các nghệ sĩ lâu năm. Dù đã có vị trí vững chắc trong nghề, các anh chị vẫn luôn tập luyện kỹ lưỡng, chăm chút và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Chính sự nghiêm túc ấy khiến tôi càng thêm trân trọng nghề, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân khi được đứng trong một tập thể làm việc đầy tâm huyết như vậy.

Việc ghi hình và tập luyện xuyên suốt dịp cuối năm có khiến kế hoạch đón Tết Nguyên đán của chị thay đổi so với mọi năm?

- Chắc chắn sẽ có một chút thay đổi so với mọi năm. Thông thường, tôi sẽ về quê sớm để phụ gia đình chuẩn bị mọi thứ cho những ngày đầu năm. Nhưng năm nay, vì lịch làm việc kéo dài đến cuối năm nên tôi phải sắp xếp lại thời gian để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Tuy nhiên, với tôi, Tết không nằm ở việc chuẩn bị sớm hay muộn, mà nằm ở những khoảnh khắc được quây quần bên người thân. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng dành trọn những ngày đầu năm để ở bên gia đình.

Hoa hậu Yến Nhi cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau hơn 5 tháng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: NVCC)

"Tết năm nay đặc biệt hơn khi tôi có thể chủ động về kinh tế"

Sau hơn 5 tháng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, cuộc sống của Yến Nhi đã thay đổi như thế nào?

- Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về trách nhiệm. Ở cương vị mới, tôi luôn tự nhắc mình sống chừng mực và ý thức hơn trong từng lời nói, hành động. Không phải là áp lực, mà là sự tự giác để mọi điều mình thể hiện ra bên ngoài đều phù hợp hơn.

Tôi hiểu rằng mọi nỗ lực của mình không chỉ dừng lại ở mục tiêu cá nhân, mà còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực và sống xứng đáng với kỳ vọng mà mọi người đã tin tưởng trao cho mình.

Những tháng qua, tôi có thêm nhiều cơ hội làm việc, gặp gỡ và trải nghiệm ở những môi trường mới. Đồng thời, tôi cũng học cách quản lý thời gian hiệu quả hơn, giữ gìn hình ảnh và chăm sóc sức khỏe để có thể đáp ứng cường độ công việc ngày càng cao.

Danh hiệu hoa hậu mang đến cho chị nhiều cơ hội nhưng chắc hẳn cũng đi kèm áp lực. Chị đã khi nào buồn lòng vì những nhận định hoặc sự bàn tán của công chúng?

- Trước những nhận định hay nhận xét, tôi chọn cách bình tĩnh nhìn lại chính mình trước tiên. Nếu có điều gì chưa tốt, tôi sẵn sàng lắng nghe và nghiêm túc thay đổi.

Lao động nghệ thuật có giúp cuộc sống của chị và gia đình có nhiều thay đổi?

- Danh hiệu Miss Grand Vietnam đã mang đến rất nhiều thay đổi, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia đình. Lao động nghệ thuật giúp tôi có thêm cơ hội phát triển bản thân, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, đồng thời có điều kiện hỗ trợ gia đình tốt hơn về mặt kinh tế.

Nhưng điều khiến tôi trân trọng nhất không nằm ở vật chất, mà là niềm tự hào trong ánh mắt của ba mẹ. Khi thấy gia đình vui và yên tâm hơn với con đường mình đã chọn, tôi cảm nhận đó là động lực lớn lao để tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn trong chặng đường phía trước.

Tết năm nay, chị sẽ dành thời gian như thế nào bên gia đình?

- Tôi chỉ mong được trở về đúng với vai trò của một người con trong gia đình. Tôi sẽ phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết và cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng như những năm trước.

Năm nay cũng đặc biệt hơn một chút, khi tôi đã có thể chủ động về kinh tế, dành dụm một khoản để gửi ba mẹ sắm Tết và sơn sửa lại căn nhà ở quê sau đợt mưa lũ vừa rồi. Dù ngôi nhà không quá khang trang, nhưng so với trước đây, nó khiến tôi cảm thấy yên tâm vì đã trở nên chắc chắn và vững vàng hơn nhiều.

Điều tôi mong nhất vẫn là gia đình luôn bình an, và hy vọng rằng miền Trung sẽ không còn phải oằn mình trước những cơn bão nữa.

Hoa hậu Yến Nhi mong muốn đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch địa phương. (Ảnh: NVCC)

Trong năm mới, chị đặt ra những mục tiêu cụ thể nào cho bản thân, cả ở lĩnh vực nghệ thuật lẫn các hoạt động cộng đồng?

- Tôi sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất, rèn luyện khả năng dẫn chương trình và nâng cao kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong môi trường quốc tế, để có thể tự tin hơn khi làm việc ở những không gian lớn hơn.

Song song đó, tôi cũng mong muốn có thể đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch địa phương, ở nơi mình sinh ra và lớn lên, như một cách lan tỏa hình ảnh quê hương đến nhiều người hơn. Đồng thời, tôi cũng ấp ủ việc triển khai các dự án cộng đồng một cách bài bản, bền vững hơn. Nếu có cơ hội, tôi rất mong có thể thực hiện một dự án thực sự mang lại giá trị thiết thực cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người hơn và tạo ra những tác động tích cực lâu dài.

Yến Nhi có thể gửi một lời chúc mừng năm mới tới độc giả Dân Việt?

- Nhân dịp năm mới, Yến Nhi xin gửi đến quý độc giả của báo Dân Việt lời chúc bình an, an khang và dồi dào sức khỏe.

Hy vọng năm mới sẽ mở ra những khởi đầu tươi sáng, mang theo niềm tin và nhiều cơ hội tốt đẹp cho tất cả chúng ta.

Cảm ơn những chia sẻ của Yến Nhi!