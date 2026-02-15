4 bước dưỡng da không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ dài ngày

Kỳ nghỉ lễ thường đồng nghĩa với lịch sinh hoạt đảo lộn. Việc di chuyển nhiều, ngủ muộn, ăn đồ dầu mỡ hoặc tiếp xúc nắng gió kéo dài khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu. Không ít người có thói quen tạm nghỉ skincare vài ngày nhưng chỉ sau một kỳ nghỉ, da có thể trở nên khô ráp, dễ nổi mụn và sạm màu.

Bác sĩ Whitney Bowe, bác sĩ da liễu tại New York Dermatology Group, giảng viên lâm sàng Trường Y khoa Icahn thuộc Mount Sinai (Mỹ), cho biết những thay đổi môi trường như ánh nắng, điều hòa và ô nhiễm làm tăng mất nước qua da. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, vi khuẩn và chất kích ứng dễ xâm nhập hơn, khiến tình trạng mụn hoặc đỏ rát xuất hiện nhanh chỉ sau vài ngày. Dưới đây là những bước dưỡng da tối thiểu cần duy trì đủ để bảo vệ da trong kỳ nghỉ.

Làm sạch da trước khi ngủ

Tẩy trang và rửa mặt là hai bước skincare bắt buộc phải có dù bận đến đâu.

Dù về nhà muộn sau buổi tụ họp hay chuyến du lịch, việc tẩy trang và rửa mặt vẫn là bước bắt buộc. Ban ngày da tích tụ bụi mịn, dầu thừa, kem chống nắng và mỹ phẩm. Nếu để qua đêm, các chất này bít tắc lỗ chân lông và thúc đẩy viêm.

Việc làm sạch hai bước gồm tẩy trang và sữa rửa mặt giúp loại bỏ phần lớn hạt ô nhiễm siêu nhỏ bám trên bề mặt da, giảm nguy cơ mụn viêm và lão hóa sớm. Ngủ với lớp trang điểm có thể làm tăng rõ rệt số lượng vi khuẩn trên da chỉ sau một đêm.

Người có làn da nhạy cảm nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, độ pH cân bằng, tránh loại tạo bọt quá mạnh vì có thể khiến da khô căng, đặc biệt sau khi đi nắng hoặc đi biển.

Dùng serum phục hồi và làm dịu da

Trong dịp nghỉ, da thường phải thích nghi với nhiều yếu tố mới như nắng mạnh, gió biển, nước hồ bơi chứa clo hoặc không khí điều hòa khô. Những yếu tố này khiến da đỏ, châm chích hoặc sạm đi nhanh chóng.

Serum chứa niacinamide, panthenol hoặc hyaluronic acid giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và giảm nguy cơ tăng sắc tố sau nắng. Sử dụng serum phục hồi ngay khi da bắt đầu khó chịu sẽ hiệu quả hơn chờ đến khi da bong tróc rõ rệt. Đây là bước quan trọng trong kỳ nghỉ vì nó hoạt động như lớp sơ cứu cho làn da trước khi tổn thương trở nên nặng hơn.

Dưỡng ẩm duy trì suốt ngày

Sử dụng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ để cân bằng độ ẩm cho da, tránh để tình trạng da khô, mất nước.

Da thiếu ẩm sẽ nhanh chóng xỉn màu, bong vảy và nhạy cảm. Trong kỳ nghỉ, nhiều người uống nước ít hơn, ăn nhiều đồ mặn hoặc ngọt, ngủ không đủ giấc nên da càng dễ mất nước.

Dưỡng ẩm giúp củng cố lớp lipid tự nhiên trên bề mặt da, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giảm kích ứng. Kem dưỡng ẩm hoạt động như lớp áo khoác bảo vệ, đặc biệt cần thiết khi da không được chăm sóc đầy đủ các bước như thường ngày. Dùng kem dưỡng sau khi rửa mặt và có thể thoa lại buổi trưa nếu da khô. Những người di chuyển bằng máy bay hoặc ở phòng máy lạnh lâu nên chọn loại có thêm ceramide để giữ nước tốt hơn.

Không bỏ qua kem chống nắng

Ánh nắng trong dịp nghỉ lễ thường mạnh hơn do hoạt động ngoài trời kéo dài. Khi da đang mệt và thiếu ngủ, khả năng tự bảo vệ giảm, nguy cơ sạm và lão hóa tăng lên.

Tia UV không chỉ gây sạm mà còn phá vỡ collagen, khiến nếp nhăn hình thành sớm. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên và thoa lại sau mỗi hai đến ba giờ khi ở ngoài trời. Ngay cả khi chỉ ở trong thành phố, tia UV vẫn xuyên qua kính và mây, vì vậy bỏ qua bước này vài ngày cũng đủ khiến da tối màu rõ rệt.

Kỳ nghỉ có thể là thời gian thư giãn cho tinh thần nhưng làn da vẫn cần duy trì nền tảng chăm sóc cơ bản. Chỉ với bốn bước tối thiểu gồm làm sạch, phục hồi, dưỡng ẩm và chống nắng, làn da có thể giữ được độ tươi sáng, hạn chế mụn và không cần cứu chữa vội vã sau khi quay lại nhịp sống thường ngày.