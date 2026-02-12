15 phút buổi tối giúp hồi sinh năng lượng trong những ngày bận rộn

Những ngày cuối năm thường đi kèm lịch trình dày đặc, từ công việc cơ quan đến dọn dẹp nhà cửa, mua sắm và chăm sóc gia đình. Cảm giác mệt mỏi vì đứng lâu, mất ngủ hoặc đầu óc căng thẳng trở nên quen thuộc với nhiều phụ nữ. Một thói quen đơn giản là ngâm chân nước ấm vào buổi tối có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Phụ nữ hiện đại dễ rơi vào trạng thái thượng hỏa hạ hàn khi phần đầu và ngực căng thẳng, nóng bức còn chân lạnh. Theo y học cổ truyền, ngâm chân nước ấm giúp dẫn nhiệt xuống dưới, cân bằng âm dương, làm dịu tâm trí, giảm bốc hỏa và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Theo quan niệm y học phương Đông, lòng bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo liên quan trực tiếp đến các cơ quan nội tạng. Khi bàn chân được làm ấm, các mạch máu giãn nở, tuần hoàn được cải thiện và cơ thể chuyển dần sang trạng thái thư giãn. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi ngâm chân. Nhiệt độ ấm giúp cơ thể hạ căng thẳng thần kinh, kích thích hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động, từ đó đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên.

Vào mùa lạnh hoặc thời điểm làm việc nhiều, phụ nữ thường gặp tình trạng lạnh chân, khó ngủ, đau đầu nhẹ hoặc hay thức giấc ban đêm. Ngâm chân trong nước ấm khoảng 38 - 40 độ C trong 10 - 15 phút giúp tăng lưu thông máu từ chân lên toàn thân, giảm cảm giác nặng chân, đồng thời hỗ trợ điều hòa thân nhiệt. Khi máu lưu thông tốt, não bộ nhận tín hiệu an toàn, nhịp tim chậm lại và giấc ngủ đến dễ dàng hơn.

Thói quen này cũng đặc biệt hữu ích với người thường xuyên đi giày cao gót hoặc đứng nhiều. Áp lực lên gan bàn chân trong thời gian dài dễ gây căng cơ và đau bắp chân. Nước ấm giúp các cơ giãn ra, giảm sưng nhẹ và cảm giác tê mỏi sau một ngày hoạt động liên tục. Nhiều người nhận thấy sau vài ngày duy trì, cảm giác nặng nề ở chân vào buổi tối giảm rõ rệt.

Theo bác sĩ Đông y Lý Kiến Quân, chuyên gia thuộc Bệnh viện Đông trực thuộc Đại học Trung y Bắc Kinh, bàn chân được xem là trái tim thứ hai của cơ thể vì chứa mạng lưới mao mạch dày đặc. Ông cho biết việc ngâm chân vào buổi tối giúp dẫn huyết đi xuống, làm dịu trạng thái hưng phấn của não bộ sau một ngày căng thẳng. Khi khí huyết lưu thông tốt, cơ thể dễ bước vào giấc ngủ sâu hơn, đồng thời giảm cảm giác bốc hỏa, đau đầu và căng vai gáy.

Vị chuyên gia này cũng khuyên phụ nữ hay lạnh tay chân hoặc ngủ không sâu có thể thêm vài lát gừng tươi vào nước ngâm. Tính ấm của gừng giúp tán hàn, làm ấm kinh lạc và hỗ trợ tuần hoàn. Tuy nhiên không nên dùng nước quá nóng vì dễ gây giãn mạch quá mức dẫn đến chóng mặt hoặc mệt sau khi ngâm. Mực nước chỉ nên ngập mắt cá chân và thời gian tối đa 20 phút.

Ngoài tác dụng với giấc ngủ, ngâm chân còn hỗ trợ làm ấm cơ thể từ bên trong. Khi nhiệt tập trung ở vùng ngoại vi, mạch máu giãn ra, tuần hoàn tốt hơn, tay chân bớt lạnh và cảm giác ớn lạnh ban đêm cũng giảm. Điều này đặc biệt phù hợp với phụ nữ hay bị lạnh bụng, dễ đau mỏi lưng hoặc mệt mỏi trước kỳ kinh.

Có thể tăng hiệu quả thư giãn bằng cách thêm vài lát gừng tươi, muối hạt hoặc một ít vỏ quýt khô vào nước. Gừng giúp làm ấm sâu, giảm cảm giác lạnh và kích thích lưu thông máu. Muối hỗ trợ giảm sưng và khử mùi chân. Hương thơm nhẹ từ thảo mộc giúp tinh thần thả lỏng, tương tự một liệu pháp hương liệu tự nhiên.

Thời điểm tốt nhất để thực hiện là trước khi ngủ khoảng 30 phút. Sau khi ngâm, lau khô chân, xoa bóp nhẹ lòng bàn chân hoặc ấn nhẹ vùng gan bàn chân trong vài phút. Sự kích thích cơ học này giúp thư giãn cơ và tăng hiệu quả ngủ sâu. Nhiều người cho biết chỉ sau một tuần duy trì, tình trạng trằn trọc hoặc thức giấc nửa đêm cải thiện rõ.

Ngâm chân mỗi tối mang lại sự thay đổi đáng kinh ngạc cho hệ thần kinh và làn da.

Dù là một thói quen đơn giản, ngâm chân buổi tối giống như khoảng nghỉ nhỏ cho cơ thể sau một ngày bận rộn. Trong những ngày giáp Tết, khi thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp, 15 phút này không chỉ giúp giảm mệt mà còn tạo cảm giác được chăm sóc bản thân. Đó cũng là cách nhẹ nhàng để kết thúc ngày dài, giúp phụ nữ bước vào giấc ngủ sâu và thức dậy với năng lượng tốt hơn cho ngày hôm sau.