Á hậu Châu Anh: 'Tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn'

=Áp lực sau danh hiệu

Chia sẻ với Tiền Phong , Á hậu Châu Anh cho biết điều ý nghĩa nhất mà cô đạt được sau hành trình Hoa hậu Việt Nam không chỉ là danh hiệu, mà là việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ. Theo cô, hành trình vừa qua giúp bản thân nhận ra giá trị của sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần dấn thân, từ đó thêm tự hào về chính mình.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh.

Á hậu Châu Anh nói cô trân trọng tình cảm của khán giả và sự đồng hành từ đồng nghiệp. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, Châu Anh cảm nhận rõ sự yêu thương, hỗ trợ từ những người xung quanh, coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng. “Trong năm 2026, tôi mong muốn có thêm nhiều hoạt động và thành tựu ý nghĩa hơn, đồng thời cùng các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, xã hội nhằm lan tỏa tinh thần tích cực và sẻ chia với cộng đồng”, Châu Anh nói.

Á hậu Vân Nhi ghi dấu ấn với hình ảnh điềm tĩnh, chín chắn sau một năm đăng quang. Thời gian qua, Vân Nhi tập trung hoàn thiện bản thân, ưu tiên học tập, trau dồi kỹ năng và định hình hướng đi dài hạn thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Cô cho biết quá trình này giúp bản thân có thêm thời gian nhìn lại, hiểu rõ hơn giá trị cá nhân và mục tiêu phát triển trong tương lai.

Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi.

Từ kỳ vọng của công chúng đến việc cân bằng giữa đời sống cá nhân và hình ảnh á hậu, mỗi trải nghiệm đều giúp cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách ứng xử. Hành trình một năm của Vân Nhi không ồn ào nhưng thể hiện sự chuyển biến rõ nét, từ một gương mặt mới bước ra từ cuộc thi sắc đẹp sang hình ảnh người trẻ chủ động và có định hướng rõ ràng.

Hoa hậu Việt Nam 2024 mở ra nhiều cơ hội

Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan đánh dấu năm 2025 với nhiều cột mốc quan trọng. Cô cho biết việc tốt nghiệp đại học, ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam và đạt danh hiệu đại sứ là những dấu ấn đáng nhớ, giúp bản thân có thêm cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mình. Những trải nghiệm ấy mang đến cho Linh Đan cả niềm vui, sự tự hào lẫn những thử thách cần vượt qua.

Bước sang năm 2026, cô mong muốn khán giả nhìn thấy rõ hơn hình ảnh một Đại sứ Thể thao, thông qua các dự án nhằm lan tỏa tinh thần yêu vận động, chú trọng rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. “Trong bối cảnh nhiều biến động, việc quan tâm đến sức khỏe là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống”, Linh Đan nhấn mạnh.

Các người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan, Phạm Thùy Dương và Nguyễn Phương Nhi.

Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương chia sẻ nhiều trải nghiệm trong vai trò đại diện hình ảnh. Trong suốt thời gian đảm nhiệm vai trò đại sứ, Thùy Dương có cơ hội đi nhiều nơi, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. “Mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi, mà còn là dịp để tôi cảm nhận rõ nét bản sắc địa phương, từ nếp sinh hoạt, ẩm thực đến cách người dân gìn giữ thiên nhiên”, cô nói.

Những chuyến đi giúp Thùy Dương nhận ra tiềm năng lớn của du lịch bền vững tại Việt Nam. Trong năm 2026, cô cùng các đối tác xây dựng định hướng dài hạn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy du lịch trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường. Song song đó, Thùy Dương tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, hướng tới việc mỗi dự án tham gia đều mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Người đẹp Phương Nhi cho biết danh hiệu Đại sứ Nhân Ái không chỉ là sự ghi nhận, còn là động lực để cô sống trách nhiệm hơn với xã hội. Hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam giúp Phương Nhi trưởng thành rõ rệt, đặc biệt là việc vượt qua giới hạn bản thân khi nỗ lực thay đổi hình thể và lối sống.

Từ việc tổ chức dự án nhân ái đến tham gia các chuyến thiện nguyện tại quê hương, Phương Nhi có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2026, Phương Nhi mong muốn mở rộng các hoạt động cộng đồng theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hơn, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực.