Thức uống buổi tối giúp tăng hiệu quả đốt mỡ trong lúc ngủ

Giáo sư Franklin Joseph, giám đốc y khoa của Phòng khám Giảm cân Dr. Frank cho biết hầu hết mọi người đều được khuyên tránh ăn, uống sát giờ đi ngủ để giảm gánh nặng cho tiêu hóa, hạn chế nạp thêm calo. Tuy nhiên, có một loại đồ uống có thể giúp ích trong quá trình đốt cháy mỡ thừa trong đêm: kefir nguyên chất, không đường.

Kefir còn gọi nấm sữa Kefir, nấm tuyết Tây Tạng... là một dạng sinh vật sống ăn sữa tươi sau đó sản sinh ra các loại men, lợi khuẩn.

"Hầu hết mọi người không nhận ra tác động của những lựa chọn buổi tối lên quá trình trao đổi chất trong đêm. Những gì bạn uống trước khi đi ngủ rất quan trọng và kefir đáp ứng được nhiều tiêu chí mà không làm tăng lượng đường trong máu hay làm gián đoạn giấc ngủ", chuyên gia lĩnh vực giảm béo cho hay.

Kefir là một loại sữa lên men chứa men vi sinh tự nhiên, protein và các hợp chất hoạt tính sinh học. Theo Giáo sư Joseph, sự kết hợp các chất dinh dưỡng này khiến kefir trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa tối của những người đang cố gắng giảm cân hoặc vật lộn với mỡ bụng cứng đầu.

"Bạn cần thứ gì đó hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giữ lượng đường trong máu ổn định và giúp phục hồi trong khi ngủ. Kefir đáp ứng cả ba điều đó", ông Joseph nói.

Chuyên gia giải thích thêm, không giống sữa chua có đường hay sinh tố protein, kefir không đường có chỉ số đường huyết rất thấp nên sẽ không gây ra tình trạng tăng đột biến insulin, không ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy chất béo và chất lượng giấc ngủ.

"Chúng tôi thường thấy bệnh nhân tìm đến những thứ mà họ nghĩ là đồ uống lành mạnh vào buổi tối - chẳng hạn như sinh tố chuối hoặc sữa chua có hương vị. Nhưng những thứ đó có thể chứa nhiều đường ẩn làm tăng cortisol và khiến cơ thể bạn ở chế độ dự trữ năng lượng, chứ không phải chế độ đốt cháy", ông Joseph nói.

Nấm kefir có hình dạng như bỏng gạo hay hạt cơm nguội, kích thước khoảng 2-3 mm, mềm, màu trắng và hương thơm ngậy. Trong sữa chua Kefir có nhiều loại lợi khuẩn mà sữa chua thông thường không có, đồng thời kích thước men và lợi khuẩn cũng nhỏ hơn nên dễ thâm nhập, tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đào thải độc tố, cải thiện làn da.

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm lên men như kefir còn có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn - tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mỡ bao gồm cả mỡ nội tạng. Đường ruột khỏe mạnh hơn cũng góp phần cải thiện giấc ngủ ngon hơn và giảm hormone gây đói vào ngày hôm sau.

Giáo sư Joseph khuyên nên uống 100 - 150 ml kefir nguyên chất, khoảng 30 - 60 phút trước khi đi ngủ. Tránh các loại có đường, và không kết hợp với đồ ăn vặt nhiều đường hoặc carbohydrate. "Bạn muốn cơ thể được thư giãn, được nuôi dưỡng và sẵn sàng phục hồi qua đêm. Một ly kefir nhỏ nghe đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Kefir không tự đốt cháy chất béo, nhưng nếu bạn đã ăn uống điều độ và tập thể dục, nó có thể giúp thay đổi cân bằng theo hướng có lợi cho bạn".