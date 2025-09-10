5 thói quen khoa học buổi sáng giúp giảm mỡ bụng

Uống nước ấm để khởi động cơ thể

Sau một đêm dài, cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Một cốc nước ấm ngay khi thức dậy không chỉ bù nước mà còn kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất tăng khoảng 30% trong vòng 40 phút. Nhiệt độ ấm áp còn giúp nâng thân nhiệt, khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Thêm chanh vào nước ấm uống mỗi sáng giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Chuyên gia dinh dưỡng Garima Goyal (Ấn Độ) cho rằng việc vắt thêm một lát chanh vào nước ấm sẽ kích thích gan sản sinh mật, hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm cơ thể tỉnh táo hơn. Trong khi đó, bác sĩ Brian Hoeflinger (Mỹ) nhấn mạnh rằng uống một cốc nước lớn ngay sau khi thức dậy giúp não hoạt động minh mẫn, cải thiện tâm trạng và trí nhớ, đồng thời khởi động quá trình chuyển hóa một cách tự nhiên, hỗ trợ giảm cân.

Bữa sáng cân bằng để hạn chế thèm ăn

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bỏ bữa sáng dễ khiến bạn mất kiểm soát vào buổi chiều, thường tìm đến đồ ngọt hoặc thực phẩm giàu calo. Ngược lại, một bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp duy trì đường huyết ổn định, kéo dài năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Một bữa sáng lý tưởng có thể là trứng luộc, yến mạch và trái cây tươi. Theo chuyên gia Garima Goyal, bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng cân bằng không chỉ ngăn ngừa ăn vặt mất kiểm soát mà còn hỗ trợ duy trì cân nặng và cải thiện hiệu suất công việc. Bác sĩ Shiara Ortiz-Pujols, Giám đốc Y học Béo phì tại Mỹ, bổ sung rằng ăn sáng giàu protein cũng giúp kiểm soát hormone đói ghrelin, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều vào các bữa sau.

Chuẩn bị bữa ăn từ trước để duy trì thói quen

Chuẩn bị bữa ăn trưa từ trước giúp kiểm soát khẩu phần tốt hơn, hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Việc chuẩn bị bữa ăn từ trước giúp bạn tránh những quyết định vội vàng và thiếu lành mạnh trong ngày. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn sẽ dễ dàng tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

Goyal cho rằng đây là "thông điệp tích cực gửi đến cơ thể rằng bạn đang chọn nuôi dưỡng nó đúng cách". Những người duy trì thói quen này không chỉ dễ kiểm soát cân nặng mà còn giảm mỡ bụng hiệu quả hơn nhờ loại bỏ yếu tố bốc đồng khi lựa chọn thực phẩm.

Tăng cường chất xơ hòa tan để no lâu

Chất xơ hòa tan có mặt trong yến mạch, đậu, táo, lê và nhiều loại rau củ. Khi đi vào dạ dày, chất xơ này hút nước, tạo thành dạng gel giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Dr. Roxana Ehsani, chất xơ hòa tan còn đóng vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện sức khỏe tiêu hóa và cân bằng hormone kiểm soát cơn đói. Nghiên cứu dài hạn cũng cho thấy tăng khoảng 10 g chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể giảm đáng kể lượng mỡ bụng trong vài năm.

Vận động thể chất vào buổi sáng

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động buổi sáng là yếu tố không thể thiếu. Các bài aerobic nhẹ như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe giúp tiêu hao mỡ nội tạng, loại mỡ nguy hiểm quanh các cơ quan. Trong khi đó, tập tạ hoặc bài tập sức mạnh giúp xây dựng cơ bắp, từ đó tăng tốc độ trao đổi chất ngay cả khi nghỉ ngơi.

Tiến sĩ Kerry Stewart, chuyên gia tại Johns Hopkins Medicine (Mỹ), khẳng định: "Kết hợp aerobic và tập sức mạnh là chiến lược toàn diện nhất để giảm mỡ bụng, vì vừa tiêu hao năng lượng, vừa duy trì khối cơ để tăng trao đổi chất lâu dài". Chỉ cần 30 phút vận động buổi sáng, cơ thể đã được kích hoạt để đốt cháy calo hiệu quả cả ngày.