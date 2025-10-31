Đồng Yên Nhật mất giá mạnh, dự báo ra sao về xu hướng sắp tới?

Giới đầu cơ tin yên sẽ giảm sâu?

Giới đầu tư đang phản ứng với chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản. Fed vừa hạ lãi suất, nhưng Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh việc hạ tiếp vào tháng 12 chưa phải điều chắc chắn. Trong khi đó, BOJ tiếp tục giữ nguyên lãi suất và không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Điều này khiến dòng tiền quốc tế tiếp tục đổ vào USD – loại tài sản mang lại lợi suất cao hơn và gây áp lực giảm lên đồng yên. Các quỹ đầu cơ vì vậy đẩy mạnh chiến lược mua quyền chọn theo hướng USD mạnh lên so với yên.

Theo dữ liệu của Depository Trust & Clearing Corporation, giá trị giao dịch quyền chọn đặt cược USD tăng so với yên đã gấp 6 lần so với giao dịch ngược lại, cho thấy xu hướng đầu cơ rất rõ ràng.

Diễn biến tỷ giá USD/JPY hiện tại ra sao?

Tỷ giá USD/JPY vừa tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Đồng yên dao động quanh vùng 153,65–154,17 JPY/USD vào phiên thứ Sáu.

Giới giao dịch hiện ước tính BOJ có khoảng 45% khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Tuy nhiên, phần lớn kỳ vọng cho rằng động thái tăng lãi suất nếu có chỉ diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.

Trong khi đó, chính việc Fed hạ lãi suất nhưng không cam kết hạ tiếp khiến USD vẫn duy trì sức mạnh, càng đẩy yên vào thế yếu.

Mức dự báo yên sẽ rơi xuống đâu?

Các nhà giao dịch tại Nomura International nhận định sự lệch pha chính sách này sẽ tiếp tục tạo khoảng cách giữa hai đồng tiền. Sagar Sambrani – chuyên gia giao dịch quyền chọn ngoại hối tại London – dự báo USD/JPY có thể “trượt” về mức 157 chỉ trong vòng 1 tháng.

Về dài hơn, ông cho biết khả năng cao tỷ giá sẽ lên vùng 158–160 JPY/USD vào cuối năm. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là giai đoạn yên yếu mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Dự báo trên phản ánh quan điểm của giới đầu tư rằng yên khó phục hồi nếu BOJ không có hành động mạnh tay hơn, trong khi Fed vẫn duy trì lợi thế lãi suất.