Rời Hàn Quốc về quê trồng loại nho ‘quý tộc’, thu 4 tỷ đồng mỗi năm

Mang bí quyết từ Hàn Quốc về Việt Nam

Năm 2019, anh Nguyễn Hữu Huân (SN 1986, quê Đan Phượng, Hà Nội) cùng vợ là chị Trần Thị Nhung sang Hàn Quốc làm việc. Cơ duyên đưa anh vào làm tại một trang trại nho của một chủ vườn người Hàn Quốc vừa khởi nghiệp.

Trong suốt 5 năm gắn bó, vợ chồng anh tham gia hầu hết các công đoạn, từ làm đất, trồng cây, lắp đặt hệ thống nhà màng, tưới tiêu đến chăm sóc và thu hoạch. Nhờ trực tiếp làm việc từ những ngày đầu, anh dần nắm vững quy trình canh tác hiện đại của người Hàn Quốc.

"Từ khi bắt đầu làm đất đến lúc vườn nho cho thu hoạch, tôi đã ấp ủ ý định mang giống nho này về Việt Nam để khởi nghiệp. Biết tôi đam mê nông nghiệp, ông chủ tận tình hướng dẫn mọi kỹ thuật chăm sóc để cây đạt năng suất và chất lượng tốt nhất", anh Huân chia sẻ.

Vườn nho của vợ chồng anh Huân trĩu quả. Ảnh: Lê Dương

Đầu năm 2024, sau khi trở về nước, thay vì chọn ở Hà Nội, anh quyết định cùng vợ về quê ngoại tại phường Đông Tiến (Thanh Hóa) tìm cơ hội lập nghiệp.

Sau nhiều lần khảo sát, anh thuê hơn 1ha đất sản xuất kém hiệu quả tại thôn Nguyên Hạnh để xây dựng trang trại.

Mối quan hệ thân thiết với chủ trang trại người Hàn Quốc giúp anh có thêm lợi thế. Khi biết anh về nước khởi nghiệp, người chủ không chỉ cung cấp những giống nho chất lượng như nho sữa, nho BK mà còn thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật mỗi khi anh gặp khó khăn.

Bắt tay xây dựng trang trại, anh Huân xác định ngay từ đầu sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Toàn bộ hệ thống nhà màng được thiết kế bằng khung thép lắp ghép bằng bu lông thay vì hàn cố định để có thể tháo dỡ khi cần thiết. Trước khi xuống giống, anh dành nhiều tháng cải tạo đất, nuôi trùn quế lấy phân hữu cơ, thu mua bã mía để ủ làm mùn và tạo nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cây.

Hơn 1.200 cây giống nho sữa và nho BK được nhập trực tiếp từ trang trại của người chủ Hàn Quốc, nơi anh từng làm việc.

Mỗi năm vườn nho cho thu hoạch hơn 15 tấn quả, doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng trang trại hữu cơ

Theo anh Huân, đến nay tổng chi phí đầu tư cho cây giống, hệ thống nhà màng, tưới tiêu và các hạng mục phụ trợ đã lên tới khoảng 3-4 tỷ đồng.

"Lần đầu làm, tôi gần như bê nguyên mô hình ở Hàn Quốc về áp dụng nên mắc sai lầm khi thiết kế nhà màng quá thấp. Điều đó khiến nhiệt độ trong vườn cao hơn, không phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam", anh nói.

Tuy nhiên, chưa kịp khắc phục, các cơn bão trong năm 2025 đã khiến toàn bộ diện tích nho chuẩn bị thu hoạch bị thiệt hại nặng, gần như mất trắng.

Không bỏ cuộc, anh tiếp tục cải tạo hệ thống nhà màng và kiên trì theo đuổi mô hình sản xuất hữu cơ.

Điểm khác biệt của trang trại là mỗi năm sử dụng hàng chục tấn phân trùn quế tự sản xuất để cải tạo đất. Ngoài ra, anh còn tự chế đạm từ giun và kali từ chuối để chăm sóc cây.

"Cách làm này tuy chi phí đầu tư ban đầu cao và tốn nhiều công hơn, nhưng đổi lại cây khỏe, bộ rễ phát triển bền vững. Nếu không khai thác quá sức, một gốc nho có thể cho thu hoạch 30-40 năm mà không cần thay thế", anh Huân nói.

Ngoài bán nho thương phẩm, anh còn mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm nhằm quảng bá sản phẩm. Ảnh: Lê Dương

Hiện khoảng 5.000m2 nho bước vào giai đoạn thu hoạch. Dự kiến, mỗi năm trang trại cho hai vụ với tổng sản lượng khoảng 15 tấn. Giá bán sỉ khoảng 250.000 đồng/kg, trong khi giá bán lẻ dao động từ 300.000-450.000 đồng/kg tùy từng giống.

Anh Huân tính toán, nếu thời tiết thuận lợi, doanh thu mỗi năm từ vườn nho đạt gần 4 tỷ đồng và trang trại có thể thu hồi vốn sau khoảng một năm sản xuất ổn định.

Ngoài bán nho thương phẩm, anh còn mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm nhằm quảng bá sản phẩm. Thời gian tới, anh dự kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhà màng phù hợp hơn với điều kiện thời tiết Việt Nam, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Tiến, cho rằng đây là mô hình sản xuất hữu cơ có tính bền vững, chủ động được phần lớn vật tư đầu vào nhờ tự sản xuất phân bón và các chế phẩm sinh học.

Theo bà, mô hình có tiềm năng mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chịu tác động lớn từ thiên tai. Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế, giảm rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới phát triển bền vững.