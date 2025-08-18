Warren Buffett rót hơn tỷ USD vào một công ty thua lỗ, cổ phiếu công ty lập tức tăng dựng đứng

Khoản đầu tư này, đứng thứ 18 trong danh mục của Berkshire, được xem là động lực lớn cho nhà đầu tư tin vào sự phục hồi của tập đoàn y tế dưới CEO mới, dù cổ phiếu đã mất gần nửa giá trị từ đầu năm 2025.

UnitedHealth đối mặt khó khăn do chi phí y tế tăng cao và thay đổi chính sách hoàn trả của chính phủ, ảnh hưởng đến mảng bảo hiểm y tế và chăm sóc bệnh nhân Optum. Công ty không đạt mục tiêu lợi nhuận hai quý liên tiếp, rút dự báo năm 2025 vào tháng 5 sau khi CEO Andrew Witty từ chức. Dự báo mới được khôi phục tháng trước nhưng thấp hơn kỳ vọng Phố Wall, khiến cổ phiếu giảm gần 40% trong năm, trở thành mã tệ nhất trong Dow Jones Industrial Average.

Tỷ phú Warren Buffett

Warren Buffett đặt cược lớn vào UnitedHealth

Động thái của Buffett, cùng với các nhà đầu tư lớn như Michael Burry và David Tepper (Appaloosa Management), cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của UnitedHealth, dù giá cổ phiếu hiện giao dịch ở mức P/E 12, gần thấp nhất thập kỷ, so với 10,51 của CVS Health. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo 18 tháng tới vẫn khó khăn do chi phí y tế tăng và số lượng thành viên trong chương trình bảo hiểm chính phủ giảm.

James Harlow, Phó Chủ tịch Novare Capital Management, nhấn mạnh: “Sự ủng hộ của Buffett khẳng định giá trị dài hạn của UnitedHealth, nhưng ban lãnh đạo cần lấy lại niềm tin và quay về danh tiếng vượt kỳ vọng trước đây.” Là công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Mỹ, UnitedHealth đang bị Bộ Tư pháp điều tra về thanh toán bảo hiểm Medicare, gây thêm áp lực.

Ngoài UnitedHealth, Berkshire còn đầu tư vào Nucor, Lamar Advertising, Allegion, nhưng giảm cổ phần tại Bank of America và Apple (7%). Danh mục lớn nhất của Berkshire gồm Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola và Chevron. Phiên tăng 13,9% lên 309,14 USD của UnitedHealth là ngày tốt nhất kể từ tháng 10/2008, giúp Dow đạt đỉnh lịch sử trong ngày, trong khi cổ phiếu Humana, Elevance Health, CVS Health tăng nhẹ.