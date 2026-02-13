Tỷ phú Việt thăng hạng, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 88 thế giới

Phiên giao dịch ngày 13/2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) ghi nhận thanh khoản khá thấp trước một kỳ nghỉ Tết dài ngày. Hoạt động rút tiền trước Tết khiến nhiều mã chịu áp lực giảm giá. Tuy nhiên, sự thiếu vắng kênh đầu tư và định giá tương đối hấp dẫn khiến TTCK hiện vẫn được xem là một lựa chọn tốt, qua đó giúp đa số các cổ phiếu giữ được màu xanh tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch của năm Ất Tỵ, chỉ số VN-Index tăng 10 điểm (+0,55%) lên 1.824,09 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng nhẹ 2,17 điểm (+0,11%) lên 2.018,64 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt gần 20 nghìn tỷ đồng.

Đây là mức thanh khoản thấp chỉ bằng khoảng 60-70% so với các phiên trước đó nhưng cao so với những phiên giao dịch giáp Tết các năm trước đó.

Trong 30 cổ phiếu trụ cột trên sàn, các cổ phiếu ngân hàng phân hóa, nhóm bán lẻ chịu áp lực giảm nhẹ, cổ phiếu công nghệ FPT giảm khá mạnh, còn nhóm cổ phiếu “họ Vin” của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng có xu hướng đi ngang.

Tác động tiêu cực tới thị trường hôm nay là cổ phiếu FPT. Cổ phiếu này giảm 2.500 đồng xuống 96.300 đồng/cp. Cổ phiếu Ngân hàng BIDV (BID) cũng giảm khá mạnh, mất 650 đồng xuống 46.900 đồng/cp.

Trong nhóm VN30, cổ phiếu tăng ấn tượng gồm: Sacombank (STB) tăng 1.500 đồng lên 62.600 đồng/cp. Cổ phiếu GVR tăng 1.050 đồng lên 36.400 đồng/cp.

Trong nhóm cổ phiếu “họ Vin”, mã Vingroup (VIC) tăng 1.000 đồng lên 160.000 đồng/cp. Vinhomes (VHM) đứng giá ở mức 109.000 đồng/cp. Vinpearl (VPL) tăng nhẹ 200 đồng lên 85.600 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm 150 đồng xuống 29.800 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 88 trên thế giới. Ảnh: VIC

Như vậy, nhóm cổ phiếu họ Vin đã giữ được mức giá ở vùng đỉnh cao lịch sử sau khi hồi phục liên tục trong hơn một tuần qua. Sau khi lên đỉnh cao lịch sử gần 180.000 đồng/cp trong tuần đầu tháng 1, cổ phiếu Vingroup giảm sát về 120.000 đồng/cp, trước khi bật trở lại lên 160.000 đồng/cp như hiện tại.

Đà tăng giá cổ phiếu đã đẩy tài sản của các tỷ phú Việt lên mức cao mới. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận ngày 13/2 tăng 1,1 tỷ USD (+4,5%) lên 26 tỷ USD, xếp hạng 88 thế giới. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản 4,1 tỷ USD, xếp hạng 999.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu của các tỷ phú khác giảm như: HPG, TCB, MSN.

Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản tính tới 13/2 đạt 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.512 thế giới. Tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) có 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.677 thế giới.

Thị trường chứng khoán Việt vẫn tăng điểm trong cả phiên cuối trước kỳ nghỉ dài trong bối cảnh đây là kênh đầu tư được đánh giá có khả năng hút dòng tiền trong thời gian tới khi mà dòng tiền quốc tế có dấu hiệu rút khỏi Mỹ và tìm đến các thị trường mới nổi khác. TTCK Việt Nam dự kiến sẽ chính thức lên hạng trong vài tháng tới.

Gần đây, dòng tiền có xu hướng trở lại với cổ phiếu khi mà thị trường bất động sản trầm lắng vì lãi suất cao và giá đã ở mức rất xa so với thu nhập người dân. Giới đầu tư cũng thận trọng với các kênh đầu tư khác như vàng, bạc, tiền số…

Nhiều tập đoàn lớn, bao gồm cả tư nhân và doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối, được đánh giá hưởng lợi trong năm 2026 trong bối cảnh Chính phủ đang đồng loạt triển khai các đại dự án trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng kỳ vọng TTCK sẽ tăng điểm khi ra Tết như thường thấy trong các năm trước. Dòng tiền được cho là sẽ còn đổ vào chứng khoán khi cơ hội sinh lời ở các thị trường khác thấp.

Một yếu tố cũng đáng chú ý là định giá nhiều cổ phiếu Việt đang ở mức hấp dẫn. P/E của VN-Index hiện chỉ khoảng dưới 15 lần, thấp hơn khá nhiều so với giai đoạn trước. Nhiều doanh nghiệp lớn đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực.

Với một đồng USD suy yếu và thông lệ TTCK thường tích cực trong quý I, nhiều chuyên gia đưa ra dự báo chỉ số VN-Index có thể lên cao nữa cho dù thanh khoản có thể chưa bùng nổ.