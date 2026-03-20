Vụ ly hôn tỷ USD và góc khuất đời tư của chủ tịch tập đoàn SK

Truyền thông gọi đây là vụ ly hôn "đắt nhất Hàn Quốc".

Trước khi đổ vỡ, cuộc hôn nhân giữa ông Chey và bà Roh Soh-yeong (con gái cựu Tổng thống Roh Tea-woo) từng được ca ngợi là biểu tượng của "liên minh chính trị - thương mại".

Nhờ bệ phóng của cha vợ, công ty dệt may SK của ông Chey đã vươn lên thành đế chế viễn thông và hóa chất lớn thứ hai Hàn Quốc. Suốt gần ba thập kỷ, bà Roh làm tròn vai một phu nhân quyền quý, sinh ba người con và quản lý trung tâm nghệ thuật của SK. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc viên mãn, mối quan hệ này từ lâu đã nguội lạnh.

Ông Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong khi tham dự phiên điều trần ly hôn năm 2024. Ảnh: YONHAP

Người xen vào cuộc hôn nhân của họ là Kim Hee-young (tên tiếng Anh là Chloe), 51 tuổi, một phụ nữ người Mỹ gốc Hàn. Trước khi gắn bó với nhà tài phiệt, bà từng đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân.

Hai người quen nhau vào đầu thập niên 2000, giai đoạn chủ tịch Chey rơi vào khủng hoảng và vướng vòng lao lý vì gian lận kế toán. Giữa áp lực thương trường đè nặng, Kim Hee-young xuất hiện trong vai trò chuyên gia tư vấn tâm lý. Sự lắng nghe và an ủi của bà nhanh chóng trở thành bến đỗ bình yên của vị tỷ phú.

Năm 2011, ông Chey dọn ra khỏi nhà, công khai ly thân vợ để sống chung với người tình. Ngay cả khi ông tiếp tục lĩnh án tù vào năm 2013, bà Kim vẫn lặng lẽ ở bên. Sau đó, họ có với nhau một con gái.

Năm 2015, chủ tịch SK được ân xá và chính thức công khai danh phận cho mẹ con bà Kim. Từ một phụ nữ tay trắng, bà "một bước lên mây". Để chiều lòng người tình, ông Chey dùng quỹ công ty mua căn siêu biệt thự tại khu Hannam-dong đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc cho bà sinh sống, tạo nên danh xưng "phu nhân Hannam-dong".

Ông còn thành lập Quỹ T&C Foundation (ghép từ chữ T trong Tae-won và C trong Chloe) và giao cho bà làm chủ tịch, nhằm xây dựng hình ảnh một nhà hoạt động từ thiện và bảo trợ nghệ thuật. Dù Kim Hee-young nhiều lần khẳng định mình "không có hứng thú với tiền bạc", hồ sơ tòa án sau đó lại phơi bày sự thật trái ngược: Chủ tịch Chey đã chi ít nhất 21,9 tỷ won từ tài sản chung của hai vợ chồng để chu cấp cho bà.

Ông Chey Tae-won và người bạn đời hiện tại, bà Kim Hee-young. Ảnh: Koreajoongangdaily

Không cam chịu, vợ cũ của ông Chey, bà Roh Soh-yeong âm thầm thu thập bằng chứng và tung đòn phản công. Tháng 8/2024, Tòa án Gia đình Seoul phán quyết Kim Hee-young phải bồi thường 2 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD) tổn thất tinh thần cho bà Roh. Thẩm phán nhấn mạnh, hành vi công khai ngoại tình và có con ngoài giá thú của bà Kim đã "phá hoại hoàn toàn cuộc sống hôn nhân của người khác". Kim Hee-young sau đó chấp nhận chuyển tiền bồi thường mà không kháng cáo.

Tuy nhiên, "cơn địa chấn" đe dọa cơ đồ SK vẫn chưa dừng lại. Tòa phúc thẩm từng yêu cầu ông Chey phải chia cho vợ cũ 1.380 tỷ won (gần 1 tỷ USD) - khoản tiền có thể làm lung lay quyền kiểm soát tập đoàn.

Dù Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã hủy bỏ mức chia tài sản này vào tháng 10/2025 (do xác định khoản "quỹ đen" 30 tỷ won của nhà họ Roh là hối lộ bất hợp pháp), cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ.

Ngày 9/1/2026, Tòa án Cấp cao Seoul chính thức mở lại phiên tòa tái thẩm. Dù SK tạm thời thoát nguy cơ bị rút ruột một tỷ USD tiền mặt, sự xuất hiện của "người thứ ba" vẫn mãi là vết gợn lớn nhất trong di sản của vị tỷ phú quyền lực này.