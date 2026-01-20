Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằng

Sau thông tin xác nhận ly hôn mới đây, công chúng không chỉ nuối tiếc cho một cuộc tình đẹp mà còn đổ dồn sự chú ý vào những không gian sống đậm chất nghệ sĩ mà cả hai từng chung tay chăm chút.

Chẳng những đẹp đôi và tài năng, Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn từng là những đại gia ngầm chính hiệu trong showbiz. Cặp đôi từng sở hữu nhiều đồ hiệu và đặc biệt 2 căn biệt thự rộng rãi ở TP.HCM và Đà Lạt. Trong đó, căn nhà ở Sài thành rộng gần 300m2 với style thiết kế thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà ở Đà Lạt có lối kiến trúc độc đáo hơn và hiện đang được cho thuê dưới dạng homestay lưu trú.

Tổ ấm chính của cặp đôi sau khi kết hôn tọa lạc tại khu "nhà giàu" Thảo Điền. Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất rộng gần 300m2, bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Dù từng có tin đồn rao bán với giá 24,6 tỷ đồng, nhưng giới chuyên môn bất động sản nhận định giá trị thực của căn biệt thự này lớn hơn rất nhiều nhờ vị trí đắc địa và nội thất độc bản.

Căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM nhìn từ bên ngoài. Nữ ca sĩ tha hồ "check-in" ở bức tường đá bên ngoài.

Khu vực ngắm được hoàng hôn hết nấc là chiếc bồn sục cực chill.

Nhiều bức hình "sống ảo" tại nhà của cả hai.

Tại tổ ấm nhỏ, nữ ca sĩ và chồng cũ từng cùng thu âm và tập luyện tại nhà, thỏa sức hát hò, sản xuất nhạc.

Những đồ vật giá trị Hoàng Touliver yêu thích có khu riêng để trang trí, trưng bày.

Tóc Tiên tạo dáng đủ kiểu như một người mẫu lookbook ở khu vực cầu thang yêu thích.

Cả một hệ sinh thái cây xanh được Tóc Tiên - Touliver sắm sửa cho bên trong căn nhà. Để tận dụng ánh sáng tự nhiên, hầu như các vách ngăn, lan can đều làm bằng kính khiến căn nhà trở nên cực chill.

Căn biệt thự được trồng nhiều cây xanh vừa tận dụng tối đa không gian mở, tạo bóng mát, thanh lọc không khí, cũng như là một khu giúp Tóc Tiên tạo ra loạt bức ảnh "triệu like". Cây cối được điểm xuyết ở bất cứ góc nào trong khu biệt thự ngập tràn ánh sáng.

Dân tình "phát mê" bởi chiếc gương ăn tiền, có nguyên một bộ bàn ăn xịn và cây đàn xinh xắn trong góc phòng mà Tóc Tiên yêu thích, thường xuyên chụp ảnh.

Tóc Tiên nằm lọt thỏm trong chiếc bồn "cỡ bự" của phòng tắm rộng rãi. Đặt 6kg sỏi về rải bồn tắm mà nữ ca sĩ chỉ biết "than trời" khi nhìn như "con kiến đứng kế con voi".

Ngoài căn nhà tại TPHCM, cặp đôi còn sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng đầy ấn tượng tại Đà Lạt với chi phí xây dựng ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Căn biệt thự độc đáo của Tóc Tiên nhìn ra Hồ tại Đà Lạt.

Thiết kế độc đáo ngay từ ngoài nhìn vào.

Và từ trên nhìn xuống.

Biệt thự là một khối nghệ thuật.

Tất cả nội thất bên trong đều bằng gỗ.

Phòng ngủ được thiết kế tối giản.

Bàn ăn lớn và những chiếc ghế nhỏ trong không gian sang trọng, tinh tế.

90% căn biệt thự là bằng gỗ.

Không gian biệt thự được thiết kế theo từng khối hình chữ nhật khá độc đáo.

Phòng ngủ cho khách được bài trí nhiều hộc tủ nhỏ, lớn để đựng vật dụng.

Phòng ngủ có tông màu trùng với màu gỗ, phía ngoài có cửa sổ lớn nhìn toàn cảnh.

Cầu thang cũng được thiết kế bằng gỗ.

Tóc Tiên và ông xã không bài trí nhiều đồ vật trong biệt thự.

Cặp đôi còn thiết kế một khu sân thượng để uống trà, cà phê ngắm cảnh. Ảnh: NSCC.