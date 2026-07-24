Doanh nghiệp Trung Quốc đổ về TP.HCM tìm mua sầu riêng, điều họ quan tâm giờ không chỉ là giá

Không chỉ tìm kiếm đơn hàng, các nhà mua còn đưa ra yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tiêu chuẩn hóa chuỗi cung ứng. Đây được xem là tín hiệu cho thấy ngành sầu riêng Việt Nam cần chuyển mạnh từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng để giữ vững thị trường xuất khẩu.

Hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc kết nối thu mua sầu riêng Việt Nam

Ngày 14/7, Hội thảo Sầu riêng Châu Á lần thứ 2 và Kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là cơ quan quản lý, chuyên gia, HTX và doanh nghiệp của 2 nước.

Hội thảo Sầu riêng Châu Á lần thứ 2 và Kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Điểm nhấn của chương trình là hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp sang Việt Nam tìm kiếm đối tác và nguồn cung sầu riêng. Danh sách nhà mua có nhiều hệ thống phân phối lớn như Pagoda, Xianfeng Fruit, Chengxin Zhiyuan, Shouheng Group, JD Fresh, Goodfarmer Group cùng nhiều doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ và nhập khẩu trái cây.

Sau hội thảo, các doanh nghiệp sẽ tham gia các phiên kết nối giao thương B2B trực tiếp. Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc cũng sẽ khảo sát vùng trồng sầu riêng tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để tìm hiểu vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Bà Cai Jianfei, Nhà sáng lập iFresh Asia Fruit (nền tảng dịch vụ B2B hàng đầu trong ngành trái cây Trung Quốc) nhận định, thương mại sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới.

Người tiêu dùng Trung Quốc hiện không chỉ quan tâm đến nguồn cung mà còn chú trọng thương hiệu, chất lượng, tiêu chuẩn phân hạng và tính minh bạch của sản phẩm.

"Thời kỳ phát triển vàng sẽ thuộc về những đối tác tuân thủ quy định pháp luật, kiên định với chất lượng sản phẩm và hợp tác dài hạn", bà Cai Jianfei nói.

Thu mua sầu riêng xuất khẩu ở vùng ĐBSCL. Ảnh: T.L

Ở góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, bà Nguyễn Thị Mỹ Duy - Giám đốc Công ty TNHH Trái cây 001 (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, muốn phát triển bền vững, ngành sầu riêng phải chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch.

Theo bà Duy, doanh nghiệp đang áp dụng mô hình "mỗi quả sầu riêng một mã QR", quản lý chặt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Với mạng lưới 63 điểm thu mua tại 20 tỉnh, thành, năng lực cung ứng của đơn vị đạt khoảng 1.200 tấn/ngày vào mùa cao điểm, đồng thời thời gian vận chuyển sang Trung Quốc được rút xuống còn 6 ngày, giúp giảm chi phí logistics và đáp ứng các đơn hàng lớn.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng nhanh nhưng chất lượng mới là yếu tố quyết định

Theo ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI Chi nhánh khu vực TP.HCM, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của nông nghiệp Việt Nam.

Từ hơn 277 triệu USD năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã tăng lên hơn 3,2 tỷ USD năm 2024 và khoảng 4 tỷ USD trong năm 2025.

Riêng 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu đạt 562,4 triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 492 triệu USD, chiếm 87,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thu mua sầu riêng xuất khẩu ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, theo ông Liêm, tốc độ mở rộng diện tích trồng đang nhanh hơn khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhiều vùng trồng và cơ sở đóng gói vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mã số, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc, khiến nguy cơ phát sinh cảnh báo hoặc chậm thông quan vẫn hiện hữu.

Ông Zhang Le - Tổng Giám đốc Xingfeng Fruit tại Việt Nam cũng cho rằng, lợi thế của sầu riêng Việt Nam không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý và chi phí logistics mà còn phải được duy trì bằng chất lượng ổn định.

Theo ông, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng quan tâm đến truy xuất nguồn gốc, mẫu mã và sự đồng đều của sản phẩm, vì đây là yếu tố quyết định khả năng mua lại.

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thư ký VCCI đề nghị sầu riêng Việt Nam chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn và thương hiệu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ban tổ chức cho biết mục tiêu của hội thảo hội thảo sầu riêng Châu Á lần thứ 2 không chỉ dừng ở kết nối giao thương mà còn thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam chuẩn hóa vùng nguyên liệu, nâng cấp cơ sở đóng gói, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện chuỗi cung ứng và xây dựng thương hiệu.

“Khi nhiều quốc gia cùng mở rộng xuất khẩu sầu riêng, Việt Nam không thể cạnh tranh bằng sản lượng hay giá bán mà phải chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn và thương hiệu để phát triển bền vững”, ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.