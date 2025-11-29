Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên vốn hóa trên 1 triệu tỷ đồng

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/11/2025, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục bứt phá, ghi nhận 10 phiên tăng liên tiếp và thiết lập mức giá kỷ lục 260.490 đồng/cổ phiếu.

Nhờ đà tăng này, vốn hóa của Vingroup chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc lịch sử, gấp đôi quy mô của Vietcombank, đơn vị xếp thứ hai trên thị trường.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chính thức lọt Top 100 người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh cũng kéo theo tài sản Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, ông Vượng ghi nhận thêm 1,2 tỷ USD trong một ngày, nâng tổng tài sản lên 23,6 tỷ USD, đưa ông vào top 100 người giàu nhất thế giới, xếp thứ 97. Từ đầu năm, tài sản của ông đã tăng gấp 3 lần, thiết lập kỷ lục mới cho các tỷ phú Việt Nam.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VIC.

Chuỗi tăng giá của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup chuẩn bị phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1:1.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn lớn nhất sàn chứng khoán, chỉ xếp sau 3 ngân hàng lớn: Vietcombank, MB và VPBank.

Hệ sinh thái Vingroup tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Trong hai tháng gần đây, ông Vượng và gia đình thành lập nhiều doanh nghiệp mới, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon), giải trí (V-Film), đến hàng không - vũ trụ (VinSpace, nắm 71% vốn), đồng thời VinSpeed đang nghiên cứu tuyến metro tốc độ cao kết nối Tp.HCM đến Cần Giờ.

VinEnergo được Sở Công thương Hà Tĩnh đánh giá đủ năng lực thực hiện hai dự án điện gió trị giá gần 40.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes Hà Tĩnh xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương với vốn đầu tư 8.800 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup cũng ấn tượng, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tổng tài sản tại 30/9/2025 đạt 1.087.870 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, mặc dù nhiều cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN-Index vẫn tăng 6,04 điểm, đạt 1.690,99 nhờ lực đẩy từ nhóm Vingroup.

Nhóm dịch vụ tiêu dùng, dầu khí và một số cổ phiếu bất động sản lớn như VIC, VHM, VRE duy trì đà tăng, trong khi chứng khoán và ngân hàng vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Đà tăng của VIC không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử về vốn hóa mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Vingroup trên thị trường, đồng thời nâng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên mức cao kỷ lục.