Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,600 Bán 184,600

BTMH Mua 181,800 Bán 184,800

Tỷ giá

USD Mua 25,955 Bán 26,305

EUR Mua 30,055 Bán 31,639

Tò mò nghề 'cắm câu bắt lịch' ở Cà Mau

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Trong khi nhiều người còn tất bật du xuân, một số nông dân ở Cà Mau đã xuống vuông tôm từ rạng sáng để cắm câu bắt lịch (cá chạch), đặc sản này bán rất chạy, tăng thu nhập cho bà con.

Con lịch sống trong vuông tôm ở Cà Mau thường có màu nâu và vàng. Với người nuôi tôm, lịch là loài phá hoại, nhưng về phương diện ẩm thực đây là một loài đặc sản được nhiều người tìm mua.

Con lịch sống trong vuông tôm ở Cà Mau thường có màu nâu và vàng. Với người nuôi tôm, lịch là loài phá hoại, nhưng về phương diện ẩm thực đây là một loài đặc sản được nhiều người tìm mua.

Tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã đến vuông trong xóm để thăm câu lịch.

Tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã đến vuông trong xóm để thăm câu lịch.

“Sau khi hỏi chủ vuông được cho vào cắm lịch, chiều tôi lội theo các con kênh trong vuông tôm để mò hang cắm lịch. Sáng hôm sau tôi đi thăm được hơn 4kg lịch, bán cho tiểu thương ở chợ Cái Nước với giá 120.000 đồng/kg nên cũng bỏ túi gần 400.000 đồng”, ông Út phấn khởi nói.

“Sau khi hỏi chủ vuông được cho vào cắm lịch, chiều tôi lội theo các con kênh trong vuông tôm để mò hang cắm lịch. Sáng hôm sau tôi đi thăm được hơn 4kg lịch, bán cho tiểu thương ở chợ Cái Nước với giá 120.000 đồng/kg nên cũng bỏ túi gần 400.000 đồng”, ông Út phấn khởi nói.

Nghề cắm câu lịch đã giúp nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống.

Nghề cắm câu lịch đã giúp nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống.

Mồi cắm lịch được lấy từ thịt cá phi đã cắt thành từng miếng nhỏ móc vào lưỡi câu rồi đưa vào hang lịch.

Mồi cắm lịch được lấy từ thịt cá phi đã cắt thành từng miếng nhỏ móc vào lưỡi câu rồi đưa vào hang lịch.

Nghề này không nặng nhọc nhưng trầm mình dưới nước lúc sáng sớm rất lạnh.

Nghề này không nặng nhọc nhưng trầm mình dưới nước lúc sáng sớm rất lạnh.

Dây câu lịch có chiều dài khoảng 3m với một đầu được buộc bằng miếng xốp để người dân dễ tìm khi đi thăm.

Dây câu lịch có chiều dài khoảng 3m với một đầu được buộc bằng miếng xốp để người dân dễ tìm khi đi thăm.

Tại Cà Mau, lịch có rất nhiều trong vuông tôm của người dân. Do lịch ăn tôm, tép, cua nhỏ… nên hộ nuôi ai cũng muốn tiêu diệt để giảm hao hụt khi thả con giống.

Tại Cà Mau, lịch có rất nhiều trong vuông tôm của người dân. Do lịch ăn tôm, tép, cua nhỏ… nên hộ nuôi ai cũng muốn tiêu diệt để giảm hao hụt khi thả con giống.

Con lịch có thể chế biến thành những món ăn ngon, như: Nướng mọi, xào sả ớt, um lá nhàu, nấu canh chua cơm mẻ…

Con lịch có thể chế biến thành những món ăn ngon, như: Nướng mọi, xào sả ớt, um lá nhàu, nấu canh chua cơm mẻ…

Loài cá tên giống một loại trái cây, được "săn lùng" vì thịt thơm ngon, giá 500.000 đồng/kg
Loài cá tên giống một loại trái cây, được "săn lùng" vì thịt thơm ngon, giá 500.000 đồng/kg

Nghe tên tưởng là trái cây trong mâm ngũ quả ngày Tết, cá mãng cầu lại là loài cá biển quý hiếm, được giới sành ăn săn lùng. 

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tân Lộc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 10:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN