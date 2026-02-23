Tò mò nghề 'cắm câu bắt lịch' ở Cà Mau

Con lịch sống trong vuông tôm ở Cà Mau thường có màu nâu và vàng. Với người nuôi tôm, lịch là loài phá hoại, nhưng về phương diện ẩm thực đây là một loài đặc sản được nhiều người tìm mua.

Tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã đến vuông trong xóm để thăm câu lịch.

“Sau khi hỏi chủ vuông được cho vào cắm lịch, chiều tôi lội theo các con kênh trong vuông tôm để mò hang cắm lịch. Sáng hôm sau tôi đi thăm được hơn 4kg lịch, bán cho tiểu thương ở chợ Cái Nước với giá 120.000 đồng/kg nên cũng bỏ túi gần 400.000 đồng”, ông Út phấn khởi nói.

Nghề cắm câu lịch đã giúp nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống.

Mồi cắm lịch được lấy từ thịt cá phi đã cắt thành từng miếng nhỏ móc vào lưỡi câu rồi đưa vào hang lịch.

Nghề này không nặng nhọc nhưng trầm mình dưới nước lúc sáng sớm rất lạnh.

Dây câu lịch có chiều dài khoảng 3m với một đầu được buộc bằng miếng xốp để người dân dễ tìm khi đi thăm.

Tại Cà Mau, lịch có rất nhiều trong vuông tôm của người dân. Do lịch ăn tôm, tép, cua nhỏ… nên hộ nuôi ai cũng muốn tiêu diệt để giảm hao hụt khi thả con giống.

Con lịch có thể chế biến thành những món ăn ngon, như: Nướng mọi, xào sả ớt, um lá nhàu, nấu canh chua cơm mẻ…