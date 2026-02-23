Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Bất ngờ lao dốc trước căng thẳng tiềm tàng giữa Mỹ - Iran

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 23/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice ghi nhận giá xăng dầu giảm nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 23/2: Bất ngờ suy giảm

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics bất ngờ lao dốc, giá dầu WTI giao ngay bán ra 65,99 USD/thùng, giảm 0,48 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,73% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 71,3 USD/thùng, giảm 0,43USD/thùng, tương đương mức giảm 0,61% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu tuần qua biến động nên trong ngày hôm nay 23/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng từ 8% đến 8,16% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 4,7% đến trên 6,7%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tiếp tục tăng lên 71,5 USD/thùng cuối tuần trước, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 năm 2025, khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đe dọa nguồn cung từ Trung Đông.

Các báo cáo dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết Mỹ có thể sớm bắt đầu một chiến dịch quân sự ở Trung Đông, trong bối cảnh Israel đang thúc đẩy thay đổi chế độ ở Tehran.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cơ hội đạt được thỏa thuận ngoại giao của Iran đang thu hẹp lại trong bối cảnh Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự.

Xung đột có thể đe dọa dòng chảy qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu chiếm một phần ba lượng dầu vận chuyển bằng đường biển.

Trong khi đó, một báo cáo mới từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu ở Mỹ đã giảm mạnh 9 triệu thùng trong tuần thứ hai của tháng Hai, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 2 triệu thùng để xóa sạch mức tăng 8,5 triệu thùng của tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay 23/2: Xăng dầu trong nước biến động trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 23/2, xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ 15 giờ ngày 20/2.

Trong đó: - Giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 18.634 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 518 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 19.152 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 18.525 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.615 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/02/2026 - 19/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng.

OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/02/2026 và kỳ điều hành ngày 20/02/2026 là: 73,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,210 USD/thùng, tương đương giảm 1,62%); 75,725 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,855 USD/thùng, tương đương giảm 1,12%); 87,905 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,461 USD/thùng, tương đương tăng 0,53%); 87,755 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,223 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 435,653 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,691 USD/tấn, tương đương tăng 2,28%).