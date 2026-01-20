Vietcombank thông tin "nóng" về vụ cướp tại phòng giao dịch ở tỉnh Gia Lai

Theo thông tin từ Vietcombank, vào khoảng 16h00, ngày 19/01/2026, tại phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cướp.

Ban đầu xác định có 2 đối tượng đi xe máy, bịt mặt và sử dụng vũ khí nguy hiểm đã khống chế bảo vệ ngân hàng, đe dọa, uy hiếp các nhân viên, khách hàng tại phòng giao dịch và cướp một khoản tiền mặt.

Ngay khi sự việc xảy ra, Vietcombank đã kịp thời báo cáo vụ việc tới các cơ quan công an để khẩn trương triển khai công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Đồng thời, Vietcombank cũng đã ngay lập tức báo cáo Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 về vụ việc. Sự việc này không gây thiệt hại về người.

Đối với tài sản, Vietcombank đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên không bị tổn thất về tài chính.

Hình ảnh vụ việc (Cắt từ Clip)

Trước đó như Danviet đưa tin, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú.

Theo đó, 2 người nghi là nam giới, mặc đồ của một hãng xe công nghệ xông, đội mũ bảo hiểm kín mặt xông vào chi nhánh một Ngân hàng trên phường Hội Phú rút các vật giống súng đe doạ, cướp đi số lượng tiền lớn.

Thời điểm này, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng khống chế không cho người khác chạy ra ngoài, yêu cầu bảo vệ từ bên ngoài vào phía trong ngân hàng. Cùng lúc này, một đối tượng đe doạ các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch, để lấy nhiều cọc tiền.

Thấy các đối tượng có các vật giống súng, những nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy.

Sau khi cướp được nhiều cọc tiền, hai đối tượng thản nhiên bỏ vào túi xách trước khi rời ra ngoài lê xe máy tẩu thoát.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.