Vì sao lãi suất gửi tiết kiệm liên tục tăng?

Ngày 27-3, Sacombank trở thành ngân hàng mới nhất tham gia làn sóng tăng lãi suất huy động đang diễn ra trên thị trường.

Cụ thể, ngân hàng này vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất cao nhất lên tới 8,8%/năm. Chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi mở mới tại quầy từ ngày 26-3 đến 30-6 hoặc đến khi đạt mục tiêu huy động, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm được hưởng mức lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, áp dụng hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Không chỉ Sacombank, thị trường những ngày gần đây ghi nhận nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất, trong đó có cả nhóm ngân hàng lớn. Tại Agribank, lãi suất cao nhất hiện đạt 6,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng, tăng mạnh so với mức 5,3%/năm trước đó.

Các kỳ hạn khác như 1-2 tháng được nâng lên 2,6%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 4%/năm; còn kỳ hạn 12-18 tháng đạt 5,9%/năm. Mức điều chỉnh tại Agribank dao động từ 0,2 đến 1,2 điểm phần trăm so với trước.

Như vậy, tính đến nay, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đều đã tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, với mức cao nhất phổ biến quanh 6,5%/năm.

Trước đó, một loạt ngân hàng tư nhân như BVBank, MB Bank, VPBank, SHB, NCB, Techcombank, Eximbank, HDBank… cũng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất. Mức cao nhất cộng thêm ưu đãi hiện đã lên tới hơn 9%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm tăng nhanh

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng do áp lực cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng. Nguyên nhân đến từ tăng trưởng tín dụng cao, trong khi nhu cầu giải ngân đầu tư công dự kiến tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026. Áp lực này đặc biệt lớn đối với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, vốn phụ thuộc nhiều vào tiền gửi khách hàng.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động tiền gửi khiến các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất để thu hút người gửi tiền. Nguồn: VCBS

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết làn sóng tăng lãi suất hiện nay xuất phát từ việc dư nợ tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn trong thời gian dài. Khi đó, ngân hàng buộc phải tăng vay trên thị trường liên ngân hàng hoặc phát hành giấy tờ có giá để bảo đảm thanh khoản, đồng thời nâng lãi suất huy động nhằm thu hút dòng tiền.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân chính khiến lãi suất tăng là do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn ở mức cao. Tính đến cuối tháng 2, tín dụng tăng 1,4% trong khi huy động vốn chỉ tăng 0,36% so với cuối năm trước.

Từ sau Tết Nguyên đán, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng "nóng" cả về quy mô lẫn cường độ. Trong tháng 3-2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 2,9% đến 7%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.