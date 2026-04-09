Vì sao giá căn hộ ở Hà Nội đắt hơn TPHCM?

Theo báo cáo mới nhất của đơn vị nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam, trong quý I, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đạt trung bình khoảng 94,4 triệu đồng/m2, tăng tới 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá này cao hơn TPHCM, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tương quan hai thị trường lớn nhất cả nước.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá căn hộ Hà Nội tăng mạnh là sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn cung. Dữ liệu từ Savills cho thấy, quý I năm nay, thị trường chỉ ghi nhận khoảng 6.108 căn hộ mở bán mới - giảm cả theo quý và theo năm. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung lại tập trung ở phân khúc cao cấp và trung cao cấp.

Trong khi đó, các sản phẩm trung cấp và bình dân - vốn phù hợp với nhu cầu của đại đa số người mua nhà lại tiếp tục khan hiếm. Điều này khiến người mua có ít lựa chọn, buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc dịch chuyển ra xa trung tâm.

Thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận việc mất cân đối trong cơ cấu nguồn cung.

Thực tế cho thấy, một số dự án mới tại các khu vực quy hoạch phát triển có giá trên 140 triệu đồng/m2 đang gặp khó về thanh khoản. Nhóm khách hàng chính của các dự án này là những người có tiềm lực tài chính mạnh, mua để ở lâu dài thay vì đầu tư ngắn hạn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ tại Hà Nội đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi mặt bằng giá đã tiệm cận, thậm chí nhỉnh hơn TPHCM ở một số phân khúc. Đây được xem là sự đảo chiều so với xu hướng nhiều năm trước, khi TPHCM luôn dẫn dắt về giá và tốc độ tăng trưởng.

Bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam.

Theo bà Trang, giai đoạn từ năm 2023 trở về trước, giá căn hộ tại Hà Nội chỉ bằng khoảng một nửa TPHCM. Hiện thị trường phía Nam dần rơi vào trạng thái chững lại do hạn chế nguồn cung, giá gần như đi ngang quanh ngưỡng trung bình hơn 3.000 USD/m2 thì Hà Nội lại bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Nguyên nhân đến từ việc Hà Nội sở hữu nền giá thấp hơn, cùng với động lực phát triển hạ tầng và sự tham gia tích cực của các chủ đầu tư lớn với nhiều dự án mới. “Chúng tôi từng dự báo giá sẽ tăng nhanh, nhưng thực tế tốc độ tăng còn vượt kỳ vọng”, bà Trang cho biết.

Theo các báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản, quý I vừa qua lãi suất cho vay mua bất động sản tại nhiều ngân hàng thương mại tăng, phổ biến ở mức 9-11%/năm trong 6-12 tháng đầu.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư Vấn, Savills Hà Nội - cho biết trên thị trường vẫn có một số chủ đầu tư có năng lực tài chính, đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất hoặc chia sẻ gánh nặng tài chính với người mua, song số lượng này không nhiều.

Trong thời gian tới, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ hỗ trợ một phần nhu cầu của nhóm đối tượng đủ điều kiện.

Bà Hằng nhận định, nhu cầu vốn trên thị trường bất động sản vẫn ở mức cao, trong khi khả năng đáp ứng còn hạn chế. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình “thanh lọc” thị trường, nơi các chủ đầu tư có năng lực tài chính và sản phẩm phù hợp sẽ chiếm ưu thế. Tuy vậy, tình trạng lệch pha cung - cầu nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong năm 2026, khi nguồn cung chưa thể bắt kịp nhu cầu thực.