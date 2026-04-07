Giá nhà ở tăng gần 6%, vật liệu xây dựng tăng hơn 13%: Áp lực tích tụ trong quý 1/2026

Áp lực chi phí và nhu cầu phục hồi sau Tết

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 3/2026 tăng 0,77% so với tháng trước. Giá thuê nhà tăng 0,94% khi nhu cầu thuê trở lại mạnh mẽ, đồng thời nhiều cơ sở cho thuê điều chỉnh giá theo hợp đồng mới đầu năm và chi phí cải tạo, nâng cấp nhà ở tăng.

Không chỉ chi phí thuê, giá dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 1,2% do chi phí nhân công cao hơn, trong khi vật liệu bảo dưỡng tăng 1,58% nhờ giá nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất và vận chuyển tăng. Nhu cầu xây dựng phục hồi sau Tết cũng góp phần đẩy giá cát, đá, xi măng, thép và gạch.

Tổng quan, so với cùng kỳ năm trước, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,88%. Riêng vật liệu bảo dưỡng tăng 13,46%, chiếm mức tăng cao nhất; giá thuê nhà tăng 6,21% do chi phí quản lý, vận hành. Bình quân quý 1/2026, chỉ số giá nhóm này tăng 5,69%, phản ánh xu hướng tăng dài hạn, không còn là hiện tượng tạm thời.

Giá căn hộ trung bình Hà Nội đạt 4.274 USD/m2, tăng 38%. Ảnh: Phương Thảo

Thị trường bất động sản phân hóa

Số liệu doanh nghiệp bất động sản cho thấy sự phân hóa: 1.563 doanh nghiệp mới ra đời trong quý 1/2026, tăng 54,3% so với cùng kỳ, nhưng số doanh nghiệp giải thể cũng tăng gấp đôi, đạt 726 doanh nghiệp.

Phân khúc nhà ở vẫn là động lực chính của thị trường, bất chấp lãi suất vay mua nhà cao. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán sơ cấp căn hộ trung bình đạt 4.078 USD/m2, tăng 11,8% theo năm. Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình lên tới 4.274 USD/m2, tăng 38%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu nguồn cung: Phần lớn dự án mở bán là cao cấp và hạng sang, khiến giá trung bình tăng. Trong quý 1/2026, nguồn cung mới chỉ khoảng 820 căn, thấp hơn nhiều so với nhu cầu, trong khi giao dịch đạt gần 1.600 căn, cho thấy lực cầu ổn định.

Các chính sách tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư, bao gồm giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ lãi suất, giúp thị trường duy trì thanh khoản, phần nào bù đắp áp lực chi phí vay.

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng 54,3%, giải thể tăng gấp đôi. Ảnh: Phương Thảo

Theo dự báo của Knight Frank, giá căn hộ tại Hà Nội và TP. HCM sẽ tiếp tục tăng, khi nguồn cung vẫn nghiêng về cao cấp. Tuy nhiên, khả năng chi trả và tâm lý người mua sẽ quyết định mức thanh khoản thực tế trên thị trường trong trung hạn.

Đồng quan điểm, theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, động lực thị trường đang cải thiện nhưng nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp. Việc mở rộng hạ tầng có thể giúp mở ra thêm các cơ hội phát triển sản phẩm nhà ở đại chúng với mức giá hợp lý hơn.

Trong năm 2026, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 18.454 căn hộ mới, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp. Các khu vực lân cận như Hưng Yên và Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng tại Hà Nội nhờ lợi thế về quỹ đất và hạ tầng kết nối.

Cơ cấu nguồn cung căn hộ đang nghiêng mạnh về phân khúc trung cấp và cao cấp, trong khi phân khúc nhà ở giá phù hợp lại khan hiếm. Khi mặt bằng giá liên tục tăng, giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người thu nhập trung bình và thấp ngày càng trở nên xa vời, nhất là tại các đô thị lớn.

Vật liệu bảo dưỡng nhà tăng 13,46% theo năm, mức cao nhất nhóm. Ảnh: Phương Thảo

Nỗ lực cải thiện nguồn cung nhà ở bình dân

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường hưởng lợi trực tiếp từ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý và đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ. Với kế hoạch giải ngân khoảng 1 triệu tỉ đồng cho hạ tầng, thị trường không chỉ sôi động tại các đô thị lớn mà còn lan tỏa đến các vùng kinh tế mới.

Theo ông Đính, trong bức tranh chung, phân khúc nhà ở vẫn giữ vai trò trọng tâm nhờ sự quan tâm của Nhà nước. Chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội đang ghi nhận những bước tiến với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 và dự kiến đạt khoảng 1,5 triệu căn vào năm 2030, vượt kế hoạch ban đầu.