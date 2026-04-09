Chính thức nâng trần thu nhập cá nhân được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2026 ngày 7/4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025 và Nghị định số 54/2026 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, với người độc thân, thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Địa phương cũng được quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Mở rộng thành phần thu nhập cho lực lượng vũ trang

Bên cạnh đó, Nghị định 136 cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng mở rộng thành phần thu nhập (bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn).

Đồng thời, thay cách xác định trần thu nhập đối với trường hợp vợ/chồng không thuộc đối tượng: từ hệ số cố định (1,5 lần thu nhập bậc Đại tá) sang công thức linh hoạt hơn (thu nhập bậc Đại tá + mức lương).

Qua đó, với trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá được cơ quan, đơn vị nơi công tác, quản lý xác nhận.

Với trường hợp đã kết hôn, người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó đều thuộc đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở thì có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 2,0 lần tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá.

Trường hợp vợ (chồng) của người đứng đơn không thuộc đối tượng quy định tại Luật Nhà ở thì có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá cộng với mức lương theo quy định.

Nghị định quy định các giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026.