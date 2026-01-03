Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 150,800 Bán 152,800

PNJ Mua 150,000 Bán 153,000

Tỷ giá

USD Mua 26,047 Bán 26,377

EUR Mua 30,045 Bán 31,653

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 cô gái ở Vĩnh Long chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản.

Chiều 3-1, đại lý vé Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về việc 2 "em gái" trúng độc đắc xổ số miền Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận.

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ - 1

Đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ thông tin chuyển khoản cho "em gái" trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ thông tin chuyển khoản cho "em gái" trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích và để lại những bình luận như: "xin vía trúng độc đắc", "xin vía chiều nay gặp anh một lần", "ôi, ước được vía", "thấy người ta trúng mà mê quá"…

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ - 3

Theo chia sẻ của anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, "em gái" đầu tiên đến đổi thưởng 2 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc (dãy số 195707), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 2-1. Người này yêu cầu nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 2,6 tỉ đồng (đã trừ thuế) nhận chuyển khoản.

Còn "em gái" thứ 2 đến đổi thưởng 3 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc thì cũng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, nhận chuyển khoản 4,4 tỉ đồng.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 tờ vé số Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 7-12-2025, anh Phú cũng đã chia sẻ về việc đã đến tận nhà đổi thưởng cho một "em gái" trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang. Dòng chia sẻ này đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ phía khách hàng và các đại lý vé số.

Bài học từ người trúng số độc đắc
Bài học từ người trúng số độc đắc

Mỹ - Trở thành triệu phú ở tuổi 21 nhờ trúng số, Timothy Schultz không mua siêu xe mà thuê ngay đội ngũ cố vấn tài chính để bảo vệ tài sản.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 15:17 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN