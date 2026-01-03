Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lập sàn tiền ảo, lừa hơn 39 tỷ đồng trong hai ngày

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hải Phòng - Chỉ trong hai ngày, nhóm nghi phạm đã thu hơn 39,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào hệ thống tiền ảo.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền và Phạm Tiến Minh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, nhóm nghi phạm lập dự án tiền ảo mang tên "Gemholic", lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Sau đó, họ sử dụng mạng xã hội X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động hơn 39,1 tỷ đồng.

Website tiền ảo lập ra để lừa đảo. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt.

Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Công an TP Hải Phòng đánh giá, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

