Mỹ im lặng bất thường khi Venezuela bị tấn công

Trước đó, Venezuela đã cáo buộc quân đội Mỹ “gây hấn bằng biện pháp quân sự” khi các vụ nổ làm rung chuyển Venezuela vào sáng sớm 3/1.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - Yvan Gil - cho biết trong một tuyên bố, rằng cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Caracas, cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Ông Gil nhấn mạnh, những hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Hình ảnh được CNN xác nhận cho thấy một cuộc tấn công vào cảng La Guaira của Venezuela﻿. (Ảnh: CNN)

Chính quyền Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công. Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã cấm máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela, với lý do “rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”.

Theo CNN, Nhà Trắng không cam kết sẽ thông báo cho các ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ trước các cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng ở Venezuela, mặc dù một số nghị sĩ nhấn mạnh rằng họ nên được thông báo trước khi hành động quân sự được thực hiện.

Khói bốc lên tại sân bay La Carlota sau khi các nhân chứng nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp ở Caracas, Venezuela vào ngày 3/1. (Ảnh: AP)

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở vùng biển Caribe, với tổng cộng hàng nghìn binh sĩ và hơn một chục tàu chiến, trong những tháng gần đây.

Một số khí tài quân sự trong số đó đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm phá hủy ít nhất 36 tàu chở ma túy. Đây là chiến dịch mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear mà các quan chức cho biết nhằm mục đích ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tính đến giữa tháng 12, các khí tài trong khu vực bao gồm Nhóm Tác chiến Tàu sân bay USS Gerald R. Ford - bao gồm tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới; các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Mahan và USS Bainbridge; tàu USS Winston S. Churchill cũng như Nhóm Tác chiến Đổ bộ Iwo Jima (ARG) và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, với tổng số hơn 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ. Nhóm ARG bao gồm tàu USS Fort Lauderdale và USS San Antonio. Các tàu Hải quân khác trong khu vực tính đến giữa tháng 12 bao gồm USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale và Lake Erie.

Lực lượng Mỹ, bao gồm hàng nghìn binh sĩ, cũng đang tập trung tại Puerto Rico khi Mỹ mở cửa trở lại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, một cơ sở đã đóng cửa hàng thập kỷ.

CNN đưa tin rằng Mỹ cũng đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 và ít nhất ba máy bay không người lái MQ-9 Reaper đến Puerto Rico.

Người dân Caracas hoảng loạn bỏ chạy trong làn sóng các cuộc tấn công. (Ảnh: AP)