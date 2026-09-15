Vàng trang sức Trung Quốc 'thất sủng'

Hầu hết cửa hàng trang sức vàng từng nằm dọc con phố thương mại chính ở huyện Bí Dương, tỉnh Hà Nam, đã đóng cửa.

"Trang sức vàng từng rất phổ biến ở huyện nhỏ của chúng tôi", Yu Qian, giáo viên mầm non 25 tuổi vốn thường xuyên mua trang sức vàng, cho biết. "Từng có hơn 20 cửa hàng vàng hoạt động ở đây, nhưng tôi ước tính hơn 2/3 đã dừng hoạt động".

Làn sóng đóng cửa đang diễn ra trên khắp Trung Quốc khi nhu cầu suy yếu. Chow Tai Seng, một trong những thương hiệu trang sức và bán lẻ vàng bạc đá quý lớn nhất Trung Quốc, đã cắt giảm 473 cửa hàng trên toàn quốc. Thương hiệu Lao Feng Xiang đóng 342 điểm bán hàng tại các thành phố cấp ba và cấp bốn.

China Gold cắt giảm 323 địa điểm trong nửa đầu năm, còn Chow Tai Fook ghi nhận giảm 258 cửa hàng ở Trung Quốc đại lục trong quý hai, chủ yếu do sự thu hẹp của hệ thống nhượng quyền.

Trang sức cưới Trung Quốc trong một hội chợ triển lãm ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngày 9/5/2024. Ảnh: CFP

Thị trường vàng Trung Quốc ngày càng phân hóa rõ rệt giữa vàng trang sức và vàng đầu tư. Dữ liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho thấy nhu cầu trang sức đã giảm mạnh 33,88% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 132,1 tấn trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi nhu cầu đối với vàng miếng và vàng xu trú ẩn an toàn tăng 28,42% lên 339,3 tấn. Tổng mức tiêu thụ vàng tăng 1,23%.

Nguyên nhân của xu hướng này là giá vàng quá cao khiến chi phí chế tác, tiền công và phí thương hiệu - vốn là phần mang lại lợi nhuận cao nhất cho tiệm trang sức - trở nên quá đắt đỏ đối với người mua. Người dân không còn muốn trả tiền cho giá trị trang trí hay thương hiệu. Họ mua vàng để giữ tiền, nên họ ưu tiên vàng miếng, vàng thỏi. Nếu mua trang sức, người tiêu dùng chuyển sang loại siêu nhẹ, đổi cũ lấy mới hoặc chọn loại có phí gia công thấp nhất.

"Bây giờ tâm lý sẵn sàng chi trả mức phí thương hiệu đắt đỏ chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt gần như đã biến mất hoàn toàn", Fred You, quản lý phát triển kinh doanh tại Quảng Đông của một thương hiệu trang sức, nói.

Lắc vàng trong một tiệm trang sức ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, ngày 7/1/2024. Ảnh: CFP

Trong báo cáo xuất bản vào tháng 7, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu trang sức vàng của Trung Quốc trong quý hai đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và xuống mức thấp nhất trong quý hai kể từ năm 2004.

WGC nhận định tỷ lệ kết hôn giảm là nguyên nhân khác khiến thị trường trang sức vàng Trung Quốc đi xuống.

Trung Quốc ghi nhận 3,275 triệu lượt đăng ký kết hôn trong nửa đầu năm nay, giảm 7,46% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Dân chính. Khó khăn kinh tế, chi phí sinh hoạt cao và sự không chắc chắn về việc làm đã khiến giới trẻ hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn.

Yu đồng tình với ý kiến cho rằng giá vàng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch kết hôn của mọi người. "Rất nhiều thanh niên chỗ tôi giờ đây ngần ngại kết hôn", cô nói. "Trang sức vàng và sính lễ trở thành gánh nặng tài chính lớn đối với các cặp đôi trẻ".

Một quầy trang sức trong Hội chợ Trang sức Quốc tế ở Bắc Kinh ngày 26/10/2023. Ảnh: CFP