Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/9 giảm mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 145,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/9, giá vàng trong nước ngày 14/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 14/9, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9, giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/9, giảm trở lại ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142,8 –146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,1 – 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,8 – 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/9 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 71 USD/ounce, xuống mức 4.277 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.418 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá mạnh trở lại, xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục biến động sau tuần thứ ba giảm liên tiếp khi dữ liệu lạm phát của Mỹ tăng cao hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ nâng lãi suất vào cuối tuần này.

Ryan McKay - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities - cho rằng, rủi ro giảm giá của vàng đang gia tăng trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư, nhưng dư địa giảm có thể hạn chế.

Bất chấp những lực cản trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược, vàng thỏi sẽ nhích tăng trở lại khi tìm lại giá trị truyền thống là một công cụ phòng hộ cho danh mục đầu tư.

Số liệu kinh tế tích cực và lập trường cứng rắn của Fed có thể tạo thêm áp lực bán trong ngắn hạn. Xu hướng suy yếu giá trị đồng USD, nhu cầu mua vàng cao của các ngân hàng trung ương và dòng vốn trở lại các quỹ ETF vàng vẫn tạo nền tảng hỗ trợ trong dài hạn. Những nhịp giảm của vàng có thể trở thành cơ hội để nhà đầu tư tích lũy.

Với giá vàng trong nước giảm trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.277 USD/ounce (tương đương khoảng 135,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 10,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/9, giá vàng ngày 15/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.