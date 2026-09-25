Nhu cầu vàng thế giới vẫn tăng kỷ lục bất chấp giá chững lại

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã diễn biến không mấy tích cực. Trong 2 phiên đầu tuần, vàng SJC trong nước đã giảm tổng cộng khoảng 2,7 triệu đồng mỗi lượng, xuống dưới 145 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã phục hồi nhẹ sáng nay, vàng SJC quay đầu tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng, lên mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu đầu giờ sáng niêm yết như sau: Nhẫn SJC 999.9 142,0 – 145,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 142,0 – 146,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 142,3 – 146,3 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,2 – 145,2 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, tính từ đầu tuần, giá vàng cũng đã giảm khoảng 40 USD mỗi ounce. Thị trường kim loại quý vẫn chịu áp lực khi giá dầu tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn không ngừng tăng

Dù từ đầu năm đến nay, sau khi thiết lập đỉnh trên 5.400 USD/ounce, giá vàng đã liên tục gặp áp lực, song đáng chú ý là nhu cầu vàng toàn cầu, đặc biệt ở các quốc gia lớn vẫn không ngừng tăng lên.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu vàng của quốc gia này đã đạt mức cao nhất trong tháng vào tháng 8, đẩy tổng lượng nhập khẩu vàng của nước này lên mức kỷ lục hơn 1.100 tấn tính đến thời điểm hiện tại.

Lượng vàng thỏi nhập khẩu của Trung Quốc tính đến tháng 8 đã vượt quá tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2025, đánh dấu mức nhập khẩu cao nhất kể từ năm 2017.

Đồng nhân dân tệ vẫn mạnh kể từ đầu năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu vàng và cho phép các cơ quan quản lý cấp hạn ngạch phê duyệt “hào phóng” hơn.

Trong khi dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vàng toàn cầu của quốc gia này nhìn chung không thay đổi nhiều trong năm. Các quỹ ETF của Trung Quốc đã bổ sung thêm khoảng 44 tấn vàng tính đến tháng 8, nâng tổng lượng vàng dự kiến ​​đầu tư trong năm 2026 lên 18%, theo số liệu từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải.

Trung Quốc là thị trường vàng lớn nhất thế giới, và sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế và ít lựa chọn đầu tư hơn so với các quốc gia khác đã thúc đẩy nhu cầu vàng. Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng cường mua vàng trong những tháng gần đây cũng hỗ trợ nhu cầu kim loại quý này.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) thông báo rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bổ sung 20,2 tấn vàng vào dự trữ của mình trong tháng 8, và khoảng 80 tấn vàng thỏi kể từ đầu năm. Hiện tổng lượng vàng dự trữ chính thức của nước này đã lên đến khoảng 2.387 tấn. Trung Quốc hiện đã tăng dự trữ vàng trong 22 tháng liên tiếp và đã bổ sung thêm khoảng 80 tấn vàng thỏi trong 8 tháng đầu năm 2026.

Trên toàn cầu, sau giai đoạn bán ròng mạnh từ 2000 cho đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2007 – 2008), các ngân hàng trung ương đã quay trở lại mua ròng và gần đây, tốc độ mua vào đã nhanh đáng kể.

Theo các chuyên gia, lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào trong vài năm trở lại đây đã cao hơn gấp đôi so với giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021, với mục tiêu đa dạng hóa dự trữ, giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Điều này đã giúp vàng trở nên ít nhạy cảm hơn với sự gia tăng lợi suất trái phiếu thực – vốn có xu hướng tăng trong thời gian qua.