Giá dầu rút khỏi đỉnh trong phiên sau thông tin Mỹ-Iran đàm phán mở lại eo biển Hormuz

Kết phiên, dầu Brent, chuẩn quốc tế, tăng 3.4%, lên 106.60 USD/thùng khi chốt phiên. Dầu WTI của Mỹ tăng 2.7%, lên 94.61 USD/thùng.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng phương án thực tế nhất để tháo gỡ căng thẳng là Tehran cho phép tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân.

Mỹ và Iran từng thống nhất cách tiếp cận này trong một bản ghi nhớ hồi ngày 17/6, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ và giao tranh lại bùng phát. Hiện chưa rõ điều gì đã thay đổi trong các cuộc đàm phán lần này.

Quân đội Mỹ đang hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, dù hành trình vẫn nguy hiểm khi Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại. JPMorgan ước tính trong ngày 18/09 rằng tổng dòng chảy dầu từ Trung Đông đạt 17 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 70% mức trung bình của năm 2025.

Trước đó trong phiên ngày 24/09, dầu Brent có lúc tăng khoảng 5%, lên mức cao nhất phiên 108.23 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi liên minh với Iran tại Yemen phóng một loạt tên lửa vào Ả-rập Saudi. Dầu Brent đã tăng hơn 17% trong tháng 9, trong khi dầu Mỹ tăng hơn 10%.

Lực lượng vũ trang Ả-rập Saudi đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng nhằm vào các thành phố Yanbu và Taif, một phát ngôn viên quân đội cho biết. Yanbu là một trong những cảng xuất khẩu dầu quan trọng của Ả-rập Saudi trên bờ Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều đưa ra những phát biểu cứng rắn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, ngay cả khi các nhà đàm phán của hai nước tiến hành các cuộc gặp bên lề sự kiện.

Ngày 22/09, ông Trump nói rằng ông đứng trước một “quyết định lớn” về việc đàm phán một thỏa thuận với Iran hay “tiêu diệt” Iran.

Trong khi đó, ông Pezeshkian nói với các thành viên Liên Hợp Quốc trong ngày 23/09 rằng Iran sẽ không đầu hàng Mỹ và sẽ tiếp tục chiến đấu “cho đến hơi thở cuối cùng”.