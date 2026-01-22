Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi chi hơn 19 nghìn tỷ mua lại chuỗi siêu thị MM Mega Market

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi chính là ông chủ của tập đoàn nước giải khát ThaiBev và 2 tập đoàn đa ngành có tên TTC Group và Fraser and Neave. Tháng 12/2017, chính ThaiBev đã bỏ ra khoảng 4,8 tỷ USD (khoảng 110.000 tỷ đồng vào lúc đó) để mua lại hơn 50% cổ phần của Sabeco, “ông lớn” trong ngành bia và nước giải khát Việt Nam và chủ thương hiệu “Bia Sài Gòn” nổi tiếng. Giá mua mỗi cổ phần lúc đó là 320.000 đồng.

Đối với Fraser and Neave (F&N, trụ sở chính tại Singapore), vào thời điểm hiện tại, tập đoàn này đang sở hữu gần 25% cổ phần của Vinamilk, “đại gia” trong ngành sữa Việt Nam. Với tỷ lệ này, F&N là cổ đông lớn thứ 2 ở Vinamilk sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).

Trở lại hiện nay, BJC cho biết dự kiến sẽ chi khoảng 22,5 tỷ baht, tương đương khoảng 640 triệu USD (19.317 tỷ đồng), để mua 921,8 triệu cổ phần của TCC Land International (TCCLI). TCCLI là pháp nhân duy nhất nắm giữ 100% vốn tại chuỗi siêu thị MM Mega Market Việt Nam.

Bên bán có tên Golden Land International (GLI). Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý II, sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC thông qua.

MM Mega Market Việt Nam (ảnh) là chuỗi siêu thị nằm trong hệ sinh thái kinh doanh của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh TL

BJC và MM Mega Market Việt Nam đều thuộc hệ sinh thái kinh doanh của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi nhưng thuộc các pháp nhân khác nhau. BJC là công ty niêm yết tại Thái Lan và chuyên về bán lẻ, còn MM Mega Market Việt Nam được sở hữu thông qua Golden Land International và TCC Land International (Singapore).

Thương vụ mua lại MM Mega Market Việt Nam dự kiến được hoàn tất trong quý II năm nay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC thông qua.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (Stock Exchange of Thailand – SET), BJC đã thông báo thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC là ngày 13/2/2026, bắt đầu lúc 13g30. Ngày cuối cùng để xác nhận tham dự Đại hội là 20/1/2026.

Ảnh chụp màn hình SET thông báo thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC để thông qua thương vụ BJC mua lại MM Mega Market Việt Nam

Đây là thương vụ được BJC xếp vào giao dịch quy mô lớn vì chiếm hơn 30% giá trị tài sản hữu hình thuần của BJC hiện nay.

Theo BJC, việc sở hữu trực tiếp MM Mega Market Việt Nam sẽ cho phép BJC thiết lập mạng lưới phân phối toàn diện, từ bán buôn, bán lẻ đến các nền tảng trực tuyến, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Central Retail, tập đoàn bán lẻ số 1 Thái Lan, đang chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim cho Pico Holdings (doanh nghiệp Việt Nam) với giá khoảng 36 triệu USD (1,137 tỷ baht) nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư tại Việt Nam để tập trung vào hai lĩnh vực kinh doanh bán lẻ cốt lõi là thực phẩm và bất động sản bán lẻ.

Về kết quả kinh doanh của MM Mega Market Việt Nam, báo cáo tài chính của bên sở hữu chuỗi cho thấy MM Mega Market duy trì nền tảng ổn định. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 17,8 tỷ baht, lợi nhuận ròng 442 triệu baht.

Dù công ty mẹ TCCLI từng ghi nhận lỗ ròng do chi phí tài chính liên quan các khoản vay nội bộ, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vẫn được BJC đánh giá là tài sản có chất lượng, với tệp khách hàng chuyên nghiệp lớn và ổn định.