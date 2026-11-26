Những ngày cận Black Friday (27/11), thị trường bán lẻ TP.HCM trở nên sôi động khi hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, điện máy, công nghệ đồng loạt tung chương trình ưu đãi.

Từ trung tâm thương mại đến các sàn thương mại điện tử, những lời mời chào giảm giá sâu xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, không phải chương trình khuyến mãi nào cũng mang lại lợi ích như người tiêu dùng kỳ vọng.

Tại một trung tâm thương mại ở khu vực Bình Dương (cũ), chương trình Black Friday được triển khai từ ngày 20-29/11 với mức giảm giá được quảng bá lên tới 80%. Các gian hàng thời trang, giày dép thu hút đông người đến mua sắm.

Hàng loạt thương hiệu tung ưu đãi tới 80% dịp Black Friday.

Tuy nhiên, bên cạnh những tấm biển giảm giá với con số nổi bật, một số gian hàng cũng ghi rõ ưu đãi chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Minh Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết, hôm qua (24/11) chị dành thời gian đến trung tâm thương mại săn hàng Black Friday. Tuy nhiên, khi vào cửa hàng treo biển giảm giá tới 70%, chị nhận thấy những sản phẩm mình yêu thích chỉ được giảm 5-10%.

“Nhìn biển giảm giá 70%, tôi cứ nghĩ sẽ mua được nhiều món đồ với giá hời. Nhưng những mẫu giảm sâu thường ít kích cỡ hoặc màu sắc để lựa chọn. Những mẫu đẹp, vừa vặn thì mức giảm không đáng kể”, chị Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ mức giảm giá thực tế thấp hơn kỳ vọng, các chương trình khuyến mãi có điều kiện cũng dễ khiến người tiêu dùng chi tiêu vượt kế hoạch.

Chị Phạm Ngọc Trâm (28 tuổi, nhân viên kinh doanh tại TP.HCM) từng nhiều lần mua sắm quá tay vì những chương trình yêu cầu mua đủ số lượng sản phẩm hoặc đạt giá trị hóa đơn nhất định để được hưởng ưu đãi.

“Ban đầu tôi chỉ định mua một chiếc áo khoảng 400.000 đồng, nhưng thấy chương trình mua thêm sản phẩm sẽ được giảm giá nên chọn thêm quần và một chiếc áo khác. Cuối cùng, hóa đơn lên hơn 1 triệu đồng. Về nhà nghĩ lại, có những món đồ mình thực sự không cần”, chị Trâm kể.

Rút kinh nghiệm, năm nay chị Trâm lên danh sách những món đồ cần mua và đặt ra hạn mức chi tiêu trước khi đi săn sale.

Một vấn đề khác khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn là giá gốc được sử dụng làm căn cứ tính mức giảm.

Người tiêu dùng nên tham khảo, đối chiếu giá bán tại nhiều cửa hàng để xác định mức ưu đãi thực sự.

Chẳng hạn, một chiếc áo được niêm yết giá 1 triệu đồng, giảm 50% còn 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu trước đó sản phẩm thường xuyên được bán với giá 550.000 đồng, số tiền người mua thực sự tiết kiệm so với ngày thường chỉ là 50.000 đồng.

Có thói quen săn hàng công nghệ vào các dịp khuyến mãi lớn, anh Nguyễn Hoàn Hữu (35 tuổi, kỹ sư tại TP.HCM) thường theo dõi giá sản phẩm từ vài tuần trước Black Friday.

Theo anh Hữu, cùng một sản phẩm nhưng mỗi hệ thống bán lẻ có cách công bố mức giảm giá khác nhau. Có nơi quảng cáo giảm vài triệu đồng so với giá niêm yết, song mức giá cuối cùng không thấp hơn đáng kể so với các đợt khuyến mãi trước đó.

“Bây giờ tôi không quan tâm nhiều đến việc cửa hàng quảng cáo giảm bao nhiêu phần trăm. Tôi lưu lại giá sản phẩm từ trước, đến ngày khuyến mãi thì đối chiếu. Nếu thực sự rẻ hơn và đúng nhu cầu mới mua”, anh Hữu nói.

Trên các sàn thương mại điện tử, những thông báo như “chỉ còn vài sản phẩm”, “ưu đãi sắp kết thúc” hay đồng hồ đếm ngược cũng dễ tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, khiến khách hàng vội vàng đặt mua khi chưa kịp so sánh giá.

Chưa kể, nhiều mã giảm giá còn kèm điều kiện về phương thức thanh toán, giá trị đơn hàng tối thiểu hoặc giới hạn số tiền được giảm. Mức ưu đãi thực tế vì thế có thể khác xa con số quảng cáo.

Nhận diện những chiêu ‘giảm giá ảo’

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) từng cảnh báo về tình trạng khuyến mãi thiếu minh bạch trong mùa mua sắm cuối năm, như nâng giá trước khi giảm, tạo sự khan hiếm giả hoặc cung cấp thông tin ưu đãi không đúng sự thật.

Trước những chương trình giảm giá rầm rộ, người mua cần cân nhắc nhu cầu sử dụng, tránh chi tiêu vượt kế hoạch chỉ vì ham hàng giá rẻ.

Một trong những chiêu thức người tiêu dùng cần cảnh giác là việc nâng giá niêm yết trước khi triển khai khuyến mãi, khiến khách hàng tưởng được hưởng mức giảm lớn trong khi giá bán thực tế không chênh lệch đáng kể so với trước đó.

Các đợt giảm giá cũng có thể bị lợi dụng để tiêu thụ hàng kém chất lượng, hàng cận hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo quy định về hoạt động khuyến mãi tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2024/NĐ-CP, mức giảm giá thông thường không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mãi. Tuy nhiên, đối với các chương trình khuyến mãi tập trung theo quy định, mức giảm tối đa có thể lên tới 100%.

Do đó, việc doanh nghiệp giảm giá 70-80% không đồng nghĩa với vi phạm pháp luật. Điều quan trọng là tính trung thực, minh bạch của thông tin khuyến mãi.

Biển quảng cáo giảm giá tới 50% thu hút sự chú ý, song mức ưu đãi thực tế còn tùy thuộc vào từng sản phẩm.

Bên cạnh nguy cơ giảm giá ảo, người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng có thể lập website, fanpage giả mạo thương hiệu nổi tiếng, sử dụng hình ảnh sản phẩm chính hãng cùng lời quảng cáo giảm giá sâu để dụ khách hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Để bảo vệ quyền lợi, người tiêu dùng nên đối chiếu giá sản phẩm tại nhiều kênh bán hàng, kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng, điều kiện khuyến mãi và chính sách đổi trả trước khi thanh toán.

Khi mua hàng trực tuyến, cần ưu tiên các gian hàng uy tín, không truy cập đường dẫn lạ, đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ và thông tin quảng cáo để làm căn cứ giải quyết nếu phát sinh tranh chấp.