Tỷ phú không con qua đời, để lại gia sản tỷ USD cho quỹ từ thiện

Tập đoàn logistics Kühne + Nagel ngày 24/8 thông báo Klaus-Michael Kühne qua đời tại nhà riêng ở Schindellegi. Doanh nhân sinh năm 1937 tại Hamburg, Đức, kết hôn với Christine Kühne năm 1989 và không có con. Tạp chí kinh doanh Manager Magazin ước tính tài sản của Kühne khoảng 27,4 tỷ USD.

Tỷ phú người Đức Klaus-Michael Kühne. Ảnh: Kuehne-nagel

Trước khi qua đời, Kühne đã sắp xếp để Quỹ Kühne tiếp quản công ty holding của gia đình, đơn vị nắm quyền chi phối tại Kühne + Nagel. Quỹ vốn đã sở hữu một phần tập đoàn này, vì vậy sau khi việc chuyển giao hoàn tất, tổ chức từ thiện sẽ kiểm soát gần 60% Kühne + Nagel.

Kühne + Nagel hiện có giá trị thị trường khoảng 32,4 tỷ USD và mỗi năm chi một khoản lớn cho các cổ đông. Nếu mức chi trả tương tự năm 2024 được duy trì, phần mà quỹ nhận được có thể lên tới khoảng 747 triệu USD mỗi năm, cao gấp nhiều lần ngân sách hoạt động hiện tại khoảng 81 triệu USD.

Kühne là cháu trai của August Kühne, một trong hai người sáng lập công ty vận tải Kühne + Nagel tại Bremen năm 1890. Ông gia nhập doanh nghiệp gia đình năm 1958, trải qua nhiều vị trí quản lý trước khi trở thành Giám đốc điều hành năm 1966. Ba năm sau, ông chuyển trụ sở công ty sang Thụy Sĩ để thúc đẩy hoạt động quốc tế. Từ năm 1975, ông tham gia Hội đồng quản trị, sau đó giữ chức Chủ tịch điều hành rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dưới thời Kühne, doanh nghiệp gia đình phát triển thành một trong những tập đoàn vận tải lớn trên thế giới. Kühne + Nagel hiện có gần 90.000 nhân viên, hoạt động tại gần 100 quốc gia. Giám đốc điều hành Stefan Paul nhận định Kühne là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với ngành vận tải và thương mại toàn cầu.

Ngoài công ty gia đình, Kühne còn đầu tư vào nhiều doanh nghiệp lớn. Năm 2008, khi hãng tàu Hapag-Lloyd đứng trước nguy cơ bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, ông tham gia lập liên minh để giữ công ty lại Hamburg và sau đó trở thành cổ đông lớn. Năm 2022, Kühne mua cổ phần Lufthansa và nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 20%, trở thành cổ đông lớn nhất của hãng hàng không Đức vào thời điểm đó. Công ty cũng sở hữu bất động sản tại Hamburg, Davos và Mallorca.

Tỷ phú và vợ không có con. Ảnh: 20min.ch

Quỹ Kühne được thành lập năm 1976. Tổ chức tập trung vào 4 lĩnh vực gồm vận tải, khí hậu, y tế và văn hóa. Gần đây, quỹ tham gia các dự án giảm khí thải trong chuỗi cung ứng, trong đó có chương trình thử nghiệm xe tải điện tại Đông Phi, đồng thời tài trợ cho Đại học Hậu cần Kühne ở Hamburg.

Kühne cũng dành nhiều tiền cho các dự án văn hóa và thể thao tại quê nhà. Ông dự định đóng góp khoảng 397 triệu USD để xây một nhà hát opera mới tại Hamburg, nhiều năm hỗ trợ câu lạc bộ bóng đá Hamburger SV và là nhà bảo trợ của nhà hát hòa nhạc Elbphilharmonie.

Sau khi Kühne qua đời, Quỹ Kühne cho biết tổ chức mất đi một doanh nhân và nhà từ thiện có ảnh hưởng lớn. Đại diện quỹ nhận định nếu không có sự tận tâm, ý chí hành động và lòng dũng cảm của ông, tổ chức không thể có vị thế như hiện nay.