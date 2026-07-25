Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Làm rõ thủ đoạn hợp thức hóa 3.400 viên kim cương nhập lậu vào SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá trên 500 tỷ đồng đã được hợp thức hóa để đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Tang vật trong Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, trú phường Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, trú phường Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, trú phường Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, trú phường Lái Thiêu, TP.HCM).

Trưởng phòng Kinh doanh bị cáo buộc hợp thức hóa kim cương nhập lậu

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu". Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Sau khi kim cương được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số hàng này cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, để che giấu nguồn gốc hàng hóa và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn này, toàn bộ số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi hoàn tất việc hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC đơn vị kiểm định của SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Đã khởi tố 35 bị can, làm rõ đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, nhóm đối tượng đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng Chuyên án 268V, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM về tội "Buôn lậu", đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber để liên lạc, giao dịch; thuê người Ấn Độ trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý; lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương để cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo khi vận chuyển qua đường hàng không, không khai báo hải quan.

Toàn bộ quá trình đặt hàng, giao nhận, thanh toán được điều hành khép kín từ Hồng Kông, các đối tượng trong đường dây hoạt động theo từng mắt xích độc lập, sử dụng "số seri trên tờ tiền USD" làm quy ước nhận hàng nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Đến nay, quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 35 bị can liên quan vụ án.

Các đối tượng liên quan đến Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh đường dây này thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng, đồng thời thu giữ số lượng lớn kim cương và nhiều tang vật liên quan.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.