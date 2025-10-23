Từ bạn hàng dầu Nga, Ấn Độ đứng trước ngã rẽ lớn với Mỹ

Theo nguồn tin từ tờ Mint (Ấn Độ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hạn chế mua dầu từ Nga – quốc gia hiện là một trong những nguồn cung năng lượng lớn nhất của Ấn Độ kể từ sau chiến sự Ukraine. Trong một cuộc gọi gần đây, ông Trump cho biết đã nhận được “cam kết” từ ông Modi rằng New Delhi sẽ giảm mua dầu Nga, đồng thời nhấn mạnh nếu không, Ấn Độ sẽ tiếp tục chịu “mức thuế khổng lồ” khi xuất khẩu sang Mỹ.

Trên mạng xã hội X, ông Modi xác nhận cuộc điện đàm, song chỉ nói hai bên thống nhất “đoàn kết chống khủng bố dưới mọi hình thức”, mà không nhắc đến dầu Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ lại phủ nhận việc có cuộc điện thoại nào diễn ra, khẳng định chính sách nhập khẩu năng lượng của nước này “luôn dựa trên lợi ích người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường toàn cầu”.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 13/2/2025.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn có thể thay đổi ra sao?

Theo thỏa thuận đang được bàn thảo, Washington có thể giảm mạnh thuế đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ – từ mức 50% hiện tại xuống còn khoảng 15–16%. Đây sẽ là cú hích lớn cho các doanh nghiệp Ấn Độ, vốn đang gặp khó vì thuế nhập khẩu cao vào thị trường Mỹ.

Ngoài ra, New Delhi cũng cân nhắc tăng hạn ngạch nhập khẩu ngô không biến đổi gen từ Mỹ, từ 0,5 triệu tấn/năm lên mức cao hơn, dù vẫn duy trì mức thuế 15%. Hai nước còn muốn thiết lập một cơ chế mới cho phép định kỳ xem xét lại thuế quan và tiếp cận thị trường – một bước đi được kỳ vọng giúp quan hệ thương mại ổn định và minh bạch hơn trong dài hạn.

Dầu mỏ là tâm điểm trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài giữa hai nước. Hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%, xem đây là “hình phạt” cho việc Ấn Độ tiếp tục nhập dầu Nga.

Ấn Độ hiện là khách hàng lớn thứ hai của dầu thô Nga, chỉ sau Trung Quốc. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Ấn Độ nhập khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2025 – tăng mạnh so với 50.000 thùng/ngày năm 2020. New Delhi nhiều lần khẳng định nước này chỉ tìm kiếm nguồn cung ổn định và giá hợp lý, không nhằm mục đích chính trị.

Triển vọng của thỏa thuận và mối quan hệ song phương

Mặc dù có những bất đồng, hai bên vẫn thể hiện thiện chí tiến gần hơn tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Theo Mint, “các điều khoản chính đã được thống nhất, nhưng các vấn đề nhạy cảm như nông nghiệp và năng lượng vẫn cần quyết định ở cấp cao nhất”.

Dự kiến, thỏa thuận có thể được công bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN cuối tháng này – nếu cả ông Trump và ông Modi cùng tham dự. Dữ liệu của India Brand Equity Foundation cho thấy, kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn đạt kỷ lục 132,2 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc tháng 3/2025, tăng hơn 10% so với năm trước đó.